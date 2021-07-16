Москва отменяет QR-коды для посещения ресторанов с 19 июля 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва отменяет QR-коды для посещения заведений общественного питания в связи с улучшением ситуации с распространением коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Электронные сертификаты будут отменены с понедельника, 19 июля. Собянин отметил, что это важное решение, ускорить принятие которого помогли представители столичного бизнеса.

Вместе с тем мэр Москвы призвал не забывать, что москвичи по-прежнему находятся в зоне риска пандемии, поэтому должны соблюдать все эпидемиологические ограничения.

Напомним, в Москве с 28 июня посещать рестораны могут только граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса, переболевшие им в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, действительный в течение трех дней, сказано на сайте мэра столицы. В заведениях общепита будут пускать только при наличии специального QR-кода, подтверждающего вакцинацию или иммунитет от коронавируса.