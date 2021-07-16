Новый глава МВД Украины объявит войну «ворам в законе»

Монастырский с трибуны озвучил главные направления, над которыми собирается работать в первую очередь.

Никакой интриги во время голосования не было. В минувшую среду Владимир Зеленский на встрече с фракцией «Слуга народа» предложил назначить вместо тяжеловеса Арсена Авакова юриста Дениса Монастырского, который до сегодняшнего дня в Раде возглавлял Комитет по вопросам правоохранительной деятельности. «Ручная» фракция приняла кандидатуру на ура и в пятницу дружно проголосовала за назначение.

Монастырский с трибуны озвучил главные направления, над которыми собирается работать в первую очередь.

1. Борьба с «ворами в законе», которые «распространяют преступное влияние» и «не уйдут от ответственности.

2. Улучшение условий работы 17 000 патрульных полицейских.

3. Увеличение количества камер видеоконтроля: «У меня есть мечта, чтобы каждые 5 лет смертность на дорогах уменьшалась вдвое аж до нуля», - не очень понятно пояснил Монастырский.

4. Контроль за весом тяжелых грузовиков, которые перегрузом продолжают «убивать дороги».

5. Цифровизация полиции, что бы это ни значило.

6. Продолжение усилий по возвращению Донбасса и Крыма совместно с Минобороны и другими силовыми ведомствами.

До своей политической карьеры Денис Монастырский работал юристом в различных крупных фирмах, в том числе связанных с группой компаний "Квартал 95". При этом с 2014 по 2019 годы он трудился консультантом у Антона Геращенко, который сейчас является замглавы МВД. Отсюда и разговоры, что Монастырский – человек Авакова. В команде Зеленского он отвечал за вопросы реформирования правоохранительной системы, которые теперь попытается реализовать на практике.