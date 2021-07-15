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В мире15 июля 2021 15:02

Рада рассмотрит назначение Монастырского новым главой МВД Украины

Ранее была принята отставка Авакова
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Рада рассмотрит назначение Монастырского новым главой МВД Украины

Рада рассмотрит назначение Монастырского новым главой МВД Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 15 июля, в Верховную Раду внесли представление о назначении новым главой Министерства внутренних дел Украины депутата от фракции пропрезидентской партии «Слуга народа», председателя комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

«Информирую, что в Верховную раду Украины поступило представление от премьер-министра Украины о назначении министром внутренних дел Украины Монастырского Дениса Анатольевича», - заявила пресс-секретарь спикера парламента Ольга Туний.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 15 июля, украинские депутаты большинством голосов на пленарном заседании приняли решение об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.

В минувший вторник, 13 июля, стало известно, что Аваков, который возглавлял ведомство с момента переворота в 2014 году, написал заявление об отставке. «Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!», - заявил министр внутренних дел незалежной.

Денис Монастырский - юрист и эксперт по реформированию судебной и правоохранительной систем. Ранее преподавал в Хмельницком университете управления и права.