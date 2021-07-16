Денис Монастырский назначен главой МВД Украины. Фото: официальный сайт МВД Украины mvs.gov.ua

Депутат от фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Денис Монастырский назначен новым главой министерства внутренних дел Украины. В пятницу, 16 июля, за его кандидатуру на пост министра проголосовал 271 депутат украинского парламента при 226 необходимых.

Сегодня профильный комитет Верховной рады Украины поддержал кандидатуру Монастырского. Политик заменил на посту глава министерства внутренних дел страны Арсена Авакова, который находился на должности министра внутренних дел с 27 февраля 2014 года.

Как писал ранее сайт kp.ru, Арсен Аваков написал заявление об отставке 13 июля текущего года. Он поблагодарил команду министерства за долгие годы совместной работы.

Денис Монастырский - юрист и эксперт по реформированию судебной и правоохранительной систем. До этого он преподавал в Хмельницком университете управления и права.