В Киеве привычка плясать на костях становится нормой неудавшейся жизни. Фото: Нигина БЕРОЕВА

В Киеве привычка плясать на костях становится нормой неудавшейся жизни.

На печально известном сайте «Миротворец» смерть режиссера и актера Владимира Меньшова и актера и музыканта Петра Мамонова вызвала одинаково мерзкую реакцию: «Ликвидирован Covid-19». Только даты разные. А раздел — «Чистилище».

Мелкие бесы брызжут 3-процентным ядом.

- Великий режиссер? А ничего, что он содействовал как личным авторитетом, так и финансово, чтобы нас убивали? Нет? Ну тогда у меня сил нет! — чихнул в сторону лауреата «Оскара» сотрудник «Муниципальной стражи Киева» Александр Лозанский.

- Пропагандист войны с Украиной останется в истории как соучастник международных преступлений! - «помянул» режиссера фильма «Любовь и голуби» заместитель гендиректора широко известного в узких кругах «крымскотатарского телеканала» ATR Айдер Муджабаев.

- Геморроидальные свечи «Москва слезам не верит». В рамках проекта «Больше «Вдов» хороших и разных! - отметился деградировавший бывший военкор Аркадий Бабченко.

Чем Владимир Меньшов, который уже не сможет ответить, вызвал такую ненависть у псевдопатриотов незалежной? Четыре года назад его внесли в список лиц, представляющих «угрозу безопасности Украины». Угроза — от того, что говорил о Крыме как о российской земле. И что передал миллион рублей на помощь жителям Донбасса.

А почему в Киеве проклинают и ставят клеймо «ликвидирован» на Петре Мамонове? Он в 2015-м и в 2016-м годах приезжал в Крым. Выступал перед людьми. То есть «сознательно нарушал госграницу», с киевской точки зрения. А в декабре 2020-го, так уж вышло, летел из Турции транзитом через киевский аэропорт Борисполь. И был героически выслан бдительными пограничниками из самостийной республики вон за ее жовто-блакитные пределы с запретом посещения на три года.

- Величие простоты, кротости и смирения! Вот как нам надо поступать с Украиной... - так отвечал Петр Николаевич семь лет назад на вопрос журналиста о том, как остановить бойню в несчастной стране-соседке. И добавлял, - Война на Украине - это же не причина, а плоды, результаты деятельности человека. Который живёт вот этим: отнять, убить, предать «во имя справедливости» - неизвестно какой. Во время Гражданской войны в России ведь то же самое было - брат на брата. Дьявол месит, а наше дело - не поддаваться…

Мамонов не поддавался. Он давал в храм средства для беженцев с Украины.

Меньшов не поддавался. Он помогал людям, по которым в Донецке и Луганске стреляла киевская власть, считавшая их своими неразумными подданными.

На долгом пути двух больших художников в разгар лета 2021 встал коронавирус. И он не «ликвидировал» их, как считают убогие люди с убогого сайта. Радость которых — горе соседей.

Рабов божьих Владимира и Петра приняли там, где «хулу и клевету приемлют равнодушно».