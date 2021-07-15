"Нет смысла выводить из комы": что происходит с Петром Мамоновым на самом деле

Петр Мамонов. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Петр Мамонов две недели находится в коме. Некоторое время назад врачи попытались отключить 70-летнего артиста от аппаратов. Однако Петр Николаевич не смог дышать самостоятельно. Сейчас же жена основателя группы "Звуки Му" объявила о том, что звезде стало совсем плохо.

"19-е сутки в Коммунарке, 15-е сутки в состоянии искусственной комы. Дыхание полностью на ИВЛ. Состояние крайне тяжелое оценивается врачами. Они один раз попытались его вывести из комы. Ничего не вышло. На сегодняшний день говорить о второй попытке нет смысла. Настолько ему плохо", - цитирует Ольгу Мамонову 5-tv.ru.

Жена Петра Мамонова также отметила, что врачи дают разные оценки и прогнозы о состоянии артиста. "Там гораздо все сложнее, чем вы можете придумать. Кошмар сейчас будет. Мне тяжело... Когда была надежда, то говорила с удовольствием, а сейчас, когда все, кранты, чего уж там...", - отмечала женщина.

Ранее стало известно, что у Петра Николаевича отказывает сердце и развился сепсис. Ему делают переливание крови. Дежурный батюшка его пособоровал и причастил. "Ему подключили аппарат с дозатором в вену, который подает препарат, чтобы сердце совсем не встало", - сообщал источник в медицинских кругах.

Напомним, Петр Мамонов был госпитализирован в начале июля. До этого он неделю лечился дома. Состояние Петра Николаевича стремительно ухудшается с каждым днем.