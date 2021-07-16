Отказался от вакцины и поехал на гастроли: Почему Петр Мамонов не сделал прививку от коронавируса, который его убил

Актер, музыкант и поэт Петр Мамонов умер от осложнений коронавирусной инфекции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер, музыкант и поэт Петр Мамонов умер от осложнений коронавирусной инфекции. 70-летний Петр Николаевич 19 дней провел в больнице, куда поступил с обширным поражением легких. Врачи боролись за его жизнь, но организм Мамонова не справился с многочисленными осложнениями на фоне COVID-19. Петр Мамонов не был вакцинирован от коронавируса. Его жена Ольга Мамонова в разговоре с kp.ru этого не скрывала: «Я уговаривала, а он не хотел прививку. Зря не сделали». Мамонов был в группе риска и по возрасту, и по сопутствующим заболеваниям. Жена Петра Мамонова винила себя: «Я в Москву ездила, на метро, привозила сценарии. Может, где-то вирус был… Мы ведь живем в деревне уединенно, никто нас не навещал».

Слег с опасной инфекции музыкант сразу после гастролей.

Как угасал Петр Мамонов

13 – 15 июня

Петр Мамонов провел два творческих вечера: 13 июня в Иркутске, 15 июня в Красноярске. По отзывам зрителей со сцены их периодически призывали не снимать маски, но в зале это правило соблюдали не все. Мамонов пел, разговаривал с публикой – программу он сформировал к своему 70-летнему юбилею. После концерта Мамонов встретился со зрителями. В социальных сетях есть отзывы поклонников артиста, которые в Иркутске получили его автографы – купили виниловую пластину и сказали пару слов кумиру. Мамонов давал интервью региональным журналистам.

20 июня

Вернувшись с гастролей, музыкант традиционно уединился в своем подмосковном доме. Артист и его жена Ольга живут в 110 км от столицы в деревне Ефаново. Ольга Мамонова не только жена, но и агент и директор знаменитого мужа. Пока Петр Мамонов работал в домашней студии, она ездила в Москву, решала рабочие вопросы, привозила домой продукты. В двадцатых числах июня Петр Николаевич почувствовал недомогание, у него появились температура, кашель.

27 июня

Петра Мамонова госпитализировали в «Коммунарку». У него подтвержден COVID-19, поражение легких почти 90%.

1 июля

Петра Николаевич в реанимации подключили к аппарату ИВЛ, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Супруга музыканта перебралась из дома в столичную квартиру, соблюдает самоизоляцию, так как была в контакте с больным коронавирусом. У жены артиста ни температуры, ни других признаков болезни нет.

2 июля

Ольга Мамонова рассказала «Комсомолке», что муж был против вакцинации. Она пыталась уговорить Петра сделать прививку, но безрезультатно, поэтому и сама вакцинироваться не стала. Мамонова говорит, что муж не называл причин, по которым не стал прививаться: просто нет – и все.

7 июля

Соцсети Мамонова ведет его жена Ольга, которая попросила помочь ей невестку – Светлана отслеживала ложные публикации о смерти артиста и прочую недостоверную информацию, просила удалять ее. Ольга раз в день разговаривает с врачом, молится и сохраняет оптимизм: «Петр Николаевич седьмой день на искусственной вентиляции легких. Состояние не ухудшается, но пока еще крайне тяжелое».

9 июля

Ольга Мамонова пишет в инстаграме мужа: «Молимся, дорогие. Пока без изменений. Петр Николаевич лежит под ИВЛ, ухудшений нет, но состояние крайне тяжелое. В ближайшие дни врачи намерены выводить его из состояния искусственной комы».

10 июля

Жена артиста сообщила: «Сегодня утром у Петра Николаевича было небольшое улучшение, но к вечеру состояние стало вновь крайне тяжелым». Стало известно, что врачи готовятся подключать Петра Мамонова к аппарату искусственной почки. На фоне пневмонии у артиста развилась полиорганная недостаточность. Синдром полиорганной недостаточности развивается в результате нарушения функций нескольких органов. А у Петра Мамонова есть сопутствующие заболевания. Два года назад он попал в больницу с обширным инфарктом, пережил сложнейшую операцию.

11 июля

Ольга Мамонова после разговора с врачами в отчаянии: «Медикам не удается вывести мужа из комы, он делает какие-то неосознанные вещи, например глаза открывает, но все это неосознанно».

13 июля

У Мамонова начался сепсис, ему делают переливание крови. У актера отказали почки. Врачи поддерживают работу сердца. В больнице есть священник, поэтому родные сообщили: «Дежурный батюшка пособоровал и причастил Петра Николаевича».

15 июля

Петр Мамонов умер от осложнений, вызванных коронавирусной пневмонией.

16 июля

Близкие Мамонова сообщили о дате и месте прощания. Отпевание и прощание с Петром Николаевичем Мамоновым состоится в 9.30 в субботу 17 июля в главном соборе Донского монастыря по адресу: Москва, Донская площадь 1. Похороны на центральном кладбище г Верея, Наро-Фоминского района Московской области.

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