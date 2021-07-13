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Звезды13 июля 2021 15:50

Что сказал Владимир Меньшов дочери перед смертью

Телеведущая поделилась сокровенным
Ольга ЛИБГАРДТ
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Юлия Меньшова.

Юлия Меньшова.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлия Меньшова опубликовала видео с отцом Владимиром Меньшовым на девятый день после его смерти. Последний разговор с отцом она записала за два месяца до ухода режиссера из жизни.

Юлия Меньшова тяжело переживает смерть отца Владимира Меньшова. В конце апреля 2021 года она записала очень личный и откровенный разговор с режиссером под названием "Папа". Тогда артистка даже не подозревала о том, что беседа окажется последней для артиста.

"Сегодня девять дней. Я не успела показать папе получившийся монтаж, потому что с начала мая его здоровье стало резко ухудшаться, и мы откладывали просмотр. Я говорила: «Знаешь, получилось очень хорошо», папа улыбался, но отвечал: «Это мы посмотрим». Пап, надеюсь, ты смотришь…»Знаете, у военных есть такая традиция: после долгой траурной музыки на похоронах, в самом финале военный оркестр обязательно играет бравурный и радостный марш. Папа очень любил этот момент. Он говорил: это величайший символ мужества и утверждение, что жизнь продолжается, несмотря ни на что. Я надеюсь, что этот фильм станет отчасти таким вот «маршем» в его честь. А печаль будет становиться все светлее", - написала артистка в блоге.

В интервью актриса спросила своего отца о смерти. Режиссер заявил, что людям его поколения - 80-летним пора уходить из жизни, так как это естественный процесс. Артист добавил, что ему не страшно. А вот если бы ему было лет 18, то он бы испугался таких размышлений.

Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни.

Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни.

Фото: Иван МАКЕЕВ

"Чтобы где-нибудь на улице не скосило, а так что бы в постели умереть спокойно. И закончить дела… Поскольку мне 82-й год, могу тебе сказать, что я готовлюсь. Я думаю, что надо вот это успеть сделать, довести курс. Я думаю о маме, которая может остаться одна, у которой будет не очень веселая жизнь после этого. Но, слава богу, у нас есть ты, внуки… Готовиться надо, но не гроб примерять, не мерки снимать, а готовиться, что ты вот-вот подведешь итог этой жизни", - сказал Владимир Валентинович.

Меньшов также поразмышлял о женитьбе. "Надо жену брать всегда несколько выше тебя по положению, чтобы к ней тянуться, доказывать. Чтобы она была немножко недосягаемая. Тогда ты становишься сам на цыпочки и взлетаешь", - отметил он.

Юлия уточнила, была ли ее мама, актриса Вера Алентова, для отца именно такой. Режиссер ответил утвердительно. "Это действительно чудо, что она согласилась за меня выйти замуж. Я до сих пор не очень понимаю, как это произошло, что мы полюбили друг друга. Потому что по своему социальному положению я был… У нее порода есть, у меня нет породы", - развел руками артист.

Напомним, Владимир Меньшов и Вера Алентова прожили вместе 58 лет. В начале июля 2021 года режиссер умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. За свою блистательную карьеру Владимир Валентинович снял пять полнометражных картин, каждая из которых стала классикой.

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