Глава Роспотребнадзора назвала самые неблагоприятные регионы по заболеваемости коронавирусом

За последние пять суток заболеваемость COVID-19 в России выросла на 2%, что ниже показателей, которые были три-четыре недели назад. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ТЕМПЫ ЗАМЕДЛЯЮТСЯ, НО ВСЕ ЕЩЕ ВЫСОКИ

За последние пять суток заболеваемость COVID-19 в России выросла на 2%, что ниже показателей, которые были три-четыре недели назад. Тогда прирост заболевших достигал до 37%. В четырех регионах наблюдается «отсутствие значимой динамики», а в 10 - уменьшение количества заболевших.

Улучшения ситуации удалось добиться в Москве. На текущей неделе по столице прирост заболевших составлял 20%, что, однако, по-прежнему остается высоким темпом.

Есть и регионы, попавшие в антилидеры по заболеваемости. В Северной Осетии, Липецкой области, Туве, Новгородской и Свердловской областях, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Курганской, Пензенской, Томской, Ульяновской и Белгородской области за последние пять дней рост заболеваемости составил более 25%.

ОГРАНИЧЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Поскольку по стране эпидемическая ситуация продолжает оставаться неоднородной, главы регионов могут самостоятельно регулировать ограничительные меры, в соответствии с текущим эпидпроцессом. Пока федеральная планка по массовым мероприятиям в целом по стране остается в 500 человек, но количество потенциальных участников собраний может снижаться в случае ухудшения ситуации.

ДЕЛЬТА-ШТАММ НАБИРАЕТ СИЛУ

По словам Анны Поповой, в России сейчас наблюдаются высокие показатели по заболеваемости ковидом, что создает риски для непривитых граждан.

Из всех выявленных с начала июля в России случаев заражения коронавирусом 67,9% приходятся на вариант коронавируса Дельта (так называемый индийский штамм - прим. Ред.). При этом в июне на его долю приходилось только 41% случаев.

ВАКЦИНАЦИЯ ПОМОГАЕТ

Ограничительные меры и вакцинация в регионах, по словам Анны Поповой, дают хорошие результаты. В стране открыто огромное количество прививочных пунктов, в широком доступе – четыре вакцины отечественной разработки.

Также Попова, обратила внимание на то, что в тех регионах, где ограничения вводились быстро, заболеваемость среди трудоспособного населения значительно ниже, чем в целом по России.

КОРОНАВИРУС ЕЩЕ НЕ РАЗГАДАН

Однако по-прежнему сложно спрогнозировать, как будет развиваться пандемия в мире, заключила глава Роспотребнадзора. Коронавирус циркулирует в популяции чуть больше года, и еще рано говорить о том, что закономерности его эпидемиологии, течение болезни, которую он вызывает, поняты. Поэтому по-прежнему, наряду с вакцинацией, остаются актуальными и другие меры противоэпидемической безопасности - масочный режим, соблюдение санитарной дистанции, мытье рук и т.п.

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