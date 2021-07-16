Канны-2021: под занавес фестиваля главный приз «Особого взгляда» получил фильм российского режиссера

Картина "Разжимая кулаки". Фото: кадр из фильма

Конкурс «Особый взгляд» - второй по значению в Каннах. И картину молодого российского режиссера Киры Коваленко и продюсера Александра Роднянского “Разжимая кулаки” показывали еще 11 июля. Это физиологический очерк непростой жизни осетинской девушки Ады, разрушенной еще в детстве, когда она оказалась жертвой (неназванного в фильме) теракта в Беслане. Телесные раны болят так же сильно как раны душевные: героиня рвется на свободу, но клешни вцепившегося в нее мертвой хваткой больного во многих смыслах отца не отпускают ее от себя...

Метафоризм картины не висит в воздухе, а следует из самого хода вещей. Режиссеру, выпускнице знаменитой кабардино-балкарской мастерской Александра Сокурова, не откажешь в умении создавать аутентичный микрокосм, из которого хочется как можно скорее унести ноги. Пока это, к счастью, еще возможно. И жюри фестиваля оценило эту работу - гран-при "Особого взгляда" уходит россиянам.

В день, когда стало известно о победе в конкурсе картины "Разжимая кулаки", показали еще и новый фильм автора «Человечности» и «Малыша Кенкена» Дюмона.

«Францию» или «Франс» (France) - поскольку главная героиня-телеведущая в исполнении Леа Сейду и страна, которая ее обожествляет, удобным образом носят одно имя. Новый фильм автора «Человечности» и «Малыша Кенкена» Дюмона - жестокая и острая политическая сатира на тему всевластия телевидения и создаваемой им «виртуальной реальности» во времена, когда «худшее - это лучшее», как уверяет ассистентка главной героини. Но не только: это еще и убедительный психологический портрет современной неглупой молодой женщины из определенных кругов, попасть в которые - заветная мечта любой или любого. И, конечно, политическая аллегория, ведь женщина по имени Франс - это и есть современная Франция. Фильм начинается с пресс-конференции Франсуа Макрона, на которой тот самолично позволяет Франс задать ему первый вопрос. Дальше - больше: репортажи из горячих точек, буквально под пулями, интервью с женой маньяка и сопровождение мигрантов в их нелегальном морском путешествии в благополучную Европу (разумеется, не на их утлой надувной лодочке, а на комфортабельной лодке, практически небольшой яхте). Франция и Франс очаровательны, богаты, в меру лицемерны, не в меру плаксивы (Леа Сейду источает слёзы при каждом подобающем случае), в чем-то легкомысленны, но в чем-то и вполне серьезны, не лишены ни сочувствия к страждущим, ни желания воспользоваться ими в свою пользу.

«Четко и ясно» (международное название - Casablanca Beats) марокканца Набила Айюша - социальный мюзикл, чьё действие разворачивается в культурном центре в самом неблагополучном районе Касабланке, давшем миру множество террористов и бомбистов-смертников. Заезжий рэпер берётся обучать подростков (обоих, что важно, полов) тонкостям стихосложения, чтобы таким образом пробудить в них «креативность» и дать выпустить пар, выложить все, что у них наболело, чтобы отвадить от предосудительной деятельности в будущем. Айюш сам организовал подобный центр в Касабланке - его фильм-портрет молодого арабского мира несёт в себе важный месседж: брызжущая энергетика региона должна реализовываться в мирных культурных формах, иначе всем будет очень плохо.

«Четко и ясно»

Знаменитого итальянского режиссера Марко Беллоккьо (в нашем прокате недавно шла его гангстерская драма «Предатель») наградили каннской почетной «Золотой ветвью» и показали по этому случаю его документальный фильм под названием «Маркс может подождать» (Marx può aspettare). Название не случайное для известного своим увлечением «левой идей» режиссера, но в данном случае его интересует не столько Маркс, сколько судьба его брата-близнеца Камилло. Встретившись на семейном празднике со своими многочисленными престарелыми братьями и сестрами, режиссер вспоминает вместе с ними своего близнеца, кажется, прочно им забытого, хотя близнецы, как говорят, не могут друг без друга жить. Брат покончил с собой много лет назад в возрасте 29 лет - и это событие очень повлияло на режиссуру Беллоккьо, вошло в драматургию его фильмов. Новый фильм - одновременно и исповедь, и акт интеллигентского самокопания на грани мазохизма и нарциссизма. Близнецы были очень далекими друг от друга людьми: Марко знал, чего хотел от жизни и преуспел в этом, Камилло не понимал ни себя, ни мира вокруг него, чувствовал себя неудачником на фоне брата и был одной из тех невостребованных душ, которые часто заканчивают трагически.

«Маркс может подождать»

В параллельной секции «Двухнедельник режиссеров» давали экспериментальный индийский фильм «Ночь, когда ничего не знаешь» (A Night of Knowing Nothing) Паяла Кападии. Мельтешащий документальный видеоряд (съемкам на айфон придан благородный черно-белый кинематографизм) разнообразной протестной деятельности иллюстрирует выдуманный сюжет с найденными в общежитии киношколы письмами студентки к ее любовнику. Они в свою очередь иллюстрируют невыдуманные проблемы индийского общества. Проблемы не только с демократией и свободой творчества (киномолодежь бунтует с именами Эйзенштейна, Пудовкина и Тарковского на устах), но и такие уникально индийские, как проблема принадлежности к разным кастам. Не в силах никак решить оные, влюбленные, относящиеся к разным социальным слоям, вынуждены прибегать к двойным самоубийствам. Проблемы, справедливо утверждает экспериментальный фильм, нужно решать посредством социалистической революции (тут следуют многочисленные отсылки к Ленину) - только она упразднит кастовость и даст возможность жениться на ком хочешь.

«Ночь, когда ничего не знаешь»

Съемочная площадка становится местом действия показанного в той же секции разделенного на три главы китайского фильма с поэтическим названием «Рябь жизни» (Ripples of Life). Киногруппа приезжает в отдаленную деревню, переживающую, как и весь Китай, небывалый экономический подъем. Но почему у главных героев столь меланхоличное отношение к жизни? Только бизнесмен, инвестор фильма, вынашивает планы открытия воскового музея, все остальные пребывают в весьма рассеянном расположении духа. Молодая героиня первой новеллы задолбалась ухаживать за ребенком и тащить на себе семейный ресторан, в котором столуется киногруппа.

«Рябь жизни»

Ей мечтается о кинокарьере, которая стала явью для снимающейся в главной роли кинозвезды, родом из той же деревни - впрочем, той не принесли особого счастья ее успехи, хоть и выглядит она моложе и беззаботнее своих здешних сверстниц. Просто заботы у нее другие. Как у модного режиссера со сценаристом, которые не в состоянии договориться о сценарии, хотя снимать его нужно было уже вчера. Все это круги на воде, рябь, которая разойдется быстрее, чем кажется, - небеспочвенно размышляет даровитый режиссер Шуджун Вей. Все останется на своем месте, инерция жизни возьмет свое, хотя ничего уже не будет прежним…

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