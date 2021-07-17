Чик, и помолодел: биологи выявили неожиданный эффект кастрации

Самый надежный способ подольше получать пенсию оказался весьма радикальным Фото: Shutterstock

Подмечено: кастрированные бараны – валухи, как их называют, живут в среднем на 60 процентов дольше своих не холощеных собратьев. Известно и другое: продолжительность жизни у женщин, как правило, больше, чем у мужчин. Новозеландские и американские ученые (18 человек) почти из десятка университетов двух стран углядели связь между обоими феноменами, что и позволило раскрыть их общую тайну.

Исследования, которыми руководила Виктория Сугрю (Victoria Sugrue) из Университета Отаго (University of Otago), продемонстрировали: решающее влияние на продолжительность жизни оказывают половые гормоны – главным образом мужские. Женщинам, равно, как и кастрированным баранам, их недостает. В результате образовавшегося дефицита у последних начинают иначе работать гены. Что приводит к так называемым эпигенетическим изменениям - тем, которые связаны с активизацией генов или, наоборот, с переходом их в пассивное состояние.

Эпигенетические изменения вызывает метилирование ДНК - присоединение метильной группы, состоящей из одного атома углерода и трех атомов водорода (CH3) к молекуле ДНК. Последовательность ДНК в результате не меняется. Однако процесс влияет на работу генов - на так называемую их экспрессию. Какие-то выключаются, а какие-то включаются. Таким образом организм регулирует последовательность и продолжительность их работы.

Метильные группы могут как присоединяться, так и отсоединяться, делая гены более или менее отзывчивыми к биохимическим сигналам тела. А когда гены активны, они синтезируют белки, которые вызывают ту или иную физиологическую реакцию во всем организме.

Так вот: кастрированные бараны эпигенетически становятся подобны женщинам. Метилирование, которое происходит у них на фоне схожей гормональной картины, меняет модель старения. И тем самым омолаживает баранов. После «операции» их биологические часы начинают отставать. В итоге, биологический возраст валухов всегда оказывается меньше календарного. За счет этого они и живут дольше.

Метилирования ДНК у кастрированных происходит по женскому типу.

Для проверки своих выводов новозеландцы кастрировали еще и мышей. Получили схожие результаты. И сделали весьма широкие обобщения. Мол, можно не сомневаться, что кастрация омолодит любых представителей сильного пола. В том числе и мужчин. Но что-то подсказывает: вряд ли этот способ станет популярным.

И все же практический смысл у открытия имеется. Эпигенетические часы - так называемые DNAmAge, которые встроены в каждый организм и указывают на его биологический возраст с точностью до 5 месяцев, позволяют определить не втюхивают ли вам в супермаркете вместо мяса ягненка филе старого кастрированного барана.

Ну, кто хочет омолодиться?

КСТАТИ

Без тестикул, но с шевелюрой

Гиппократ еще 2400 лет назад с удивлением подмечал: в гаремах нет ни одного лысого евнуха. Автор одноименной клятвы сделал вывод, что кастрация препятствует выпадению волос. Но гипотезу, которая объясняла бы суть феномена, выдвинул ошибочную. Древний врач полагал, что рост волос стимулируют некие вещества, которые начинают поступать в кожу головы после «операции». Искал аналоги – так чтобы сохранить шевелюру не прибегая к радикальному хирургическому вмешательству. Экспериментировал с профилактическими составами – разводил в голубином помете смесь опия, хрена и красного перца, которые надо было втирать в кожу головы. Насколько был эффективен конкретно этот рецепт не известно - точные пропорции компонентов смеси до нас не дошли. Хотя сам метод - что-нибудь втереть в голову - популярен до сих пор.

Евнухи в гаремах не лысели, выглядели молодцевато.

Современные ученые поправили Гиппократа, выяснив: дело не в поступлении веществ, а наоборот, в их отсутствии. Скальп евнухов перестает насыщаться мужским половым гормоном дегидротестостероном (ДГТ) в силу потери частей тела, его продуцирующих. Благодаря этому и сохраняется шевелюра.

У лысеющих же концентрация ДГТ почему-то повышена именно в волосяных мешочках. От чего там вырабатывается особый «плешивый» белок. И тут, похоже, не обошлось без эпигенетики и метилирования.

Об иных способах борьбы за волосы на голове читайте В облысении мужчин виноваты женщины