Алексей Кудрин: «Одна из причин развала СССР — экономика теряла эффективность просто каждый год»

Глава Счетной платы Алексей Кудрин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экс-министр финансов в начале 2000-х, когда экономика России росла на 4-7% в год, Алексей Кудрин известен как «отец» конвертируемого рубля и знаменитого стабфонда, куда откладывается часть наших нефтегазовых доходов (сейчас от него остался Фонд национального благосостояния). В интервью «Коммерсанту» Кудрин высказал свой взгляд на причины развала СССР, а также раскрыл, зачем на самом деле понадобилась «кубышка». Приводим самые важные цитаты.

О СОВЕТСКОМ ДЕТСТВЕ

«Моя мама по профессии бухгалтер. Отец был военный, но мы жили в детстве очень бедно... В общем, большого бюджета не было… иногда было сложно и с питанием, у нас было мало посуды. Я помню (разговоры -РЕД.), что вот у нас будет сервиз и мы сможем жить иначе. Потом я это вспоминал часто».

О ПРИЧИНАХ РАЗВАЛА СССР

«Одна из причин развала СССР — это затяжка в проведении реформ и перестройки плановой экономики. То есть в общем-то в этом смысле развал СССР предопределен был последним его десятилетием. СССР не готов был к реформированию своей экономики, которая теряла эффективность просто каждый год. И так называемый экономический застой 70-х — это был пролог к тому, что Советский Союз перестает быть интересен экономически, перестанет быть центром притяжения, роста уровня жизни».

О ЗАДАЧАХ «КУБЫШКИ»

«Цена на нефть в 90-е в среднем была $18,5. Когда я стал министром в 2000 году, я мечтал, чтобы цена была не ниже $20… А когда год за годом она стала расти, и я почувствовал, что она там и $40, и $50 становится, то на этот счет в мире есть абсолютно четкие уже доказанные закономерности. Они говорят о том, что тогда национальная валюта укрепляется таким образом, что импорт начинает дешеветь. Только из-за изменения курса рубля импорт начинает захлестывать внутренний рынок, вытесняя отечественное производство... Поэтому если вы меня спросите, ради чего создавался резервный фонд, то это не кубышка на черный день, как многие думают до сих пор. Сейчас он такую роль играет, но это вторая роль. Первая роль — предотвратить укрепление национальной валюты настолько быстро, чтобы внутреннее производство не успело стать менее выгодным, чем завоз импорта».

О «ДЕРЕВЯННОСТИ» РУБЛЯ

«Каждый советский человек знал, что такое «деревянный рубль»… Я мечтал, когда станет полноценный конвертируемый рубль, которого никто не будет бояться, и все забудут слово «деревянный». Вот это произошло, у этого даже есть дата. Но мало кто это ощущает потому, что это скорее специалисты знают. Это 1 июля 2006 года, когда мы сняли ограничения на движение капитала внутри России и вне. Это ключевое… Последнюю точку, может быть, в этом движении рубля к мировому признанию поставила Набиуллина. Уже в более сложных обстоятельствах она ввела плавающий курс».

ПОЧЕМУ ЛЮДИ СКУЧАЮТ ПО СССР

«Примерно в 2004–2006 годах восстановился средний уровень жизни советского гражданина. И в этом смысле мы сейчас как бы чуть-чуть пошли дальше. Примерно на 30% сейчас мы живем лучше, чем средний советский гражданин. В среднем! Но там такой дифференциации не было. Наше отличие нынешнее от той ситуации, что сейчас дифференциация, конечно, очень высокая… Твоя зарплата (в СССР — РЕД.) была более или менее гарантирована. Кто-то мог там не хватать звезд с неба, но в общем ты оставался в зоне какого-то более или менее реалистичного потребления».