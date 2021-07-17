Кудрин назвал главные причины развала СССР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Затяжка в проведении реформ и перестройки плановой экономики являются одной из причин развала Советского Союза. Об этом в субботу, 17 июля, сообщил председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин.

- Развал СССР был предопределен последним десятилетием существования этого государства. Страна была готова к реформированию хозяйства, которое теряло эффективность с каждым годом. Одна из причин развала — это затяжка в проведении реформ и перестройки плановой экономики, - сказал он в интервью изданию «Коммерсант».

Алексей Кудрин отметил, что экономический застой 70-х стал прологом к тому, что Советский Союз перестанет быть центром притяжения и роста уровня жизни. По мнению председателя Счетной палаты, в настоящее время России необходимо сделать из этого выводы.

Политик отметил также, что людей были предположения, что будет какой-то переход от плановой экономики к рыночной. В числе прочего обсуждался и сценарий, при котором СССР перестанет существовать, однако такое казалось возможным только при условии, что его будут растаскивать какие-то силы.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне российский президент Владимир Путин объяснил, что он имел в виду под «минами замедленного действия» в Конституции СССР, о которых он писал в своей статье о единстве русских и украинцев. Глава государства отметил, что «самая опасная «мина замедленного действия» – это право свободного выхода республик Советского Союза из единой страны».