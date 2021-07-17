Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика17 июля 2021 18:53

Кудрин назвал главные причины развала СССР

Развал СССР был предопределен последним десятилетием его существования
Ксения АНУФРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Кудрин назвал главные причины развала СССР

Кудрин назвал главные причины развала СССР

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Затяжка в проведении реформ и перестройки плановой экономики являются одной из причин развала Советского Союза. Об этом в субботу, 17 июля, сообщил председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин.

- Развал СССР был предопределен последним десятилетием существования этого государства. Страна была готова к реформированию хозяйства, которое теряло эффективность с каждым годом. Одна из причин развала — это затяжка в проведении реформ и перестройки плановой экономики, - сказал он в интервью изданию «Коммерсант».

Алексей Кудрин отметил, что экономический застой 70-х стал прологом к тому, что Советский Союз перестанет быть центром притяжения и роста уровня жизни. По мнению председателя Счетной палаты, в настоящее время России необходимо сделать из этого выводы.

Политик отметил также, что людей были предположения, что будет какой-то переход от плановой экономики к рыночной. В числе прочего обсуждался и сценарий, при котором СССР перестанет существовать, однако такое казалось возможным только при условии, что его будут растаскивать какие-то силы.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне российский президент Владимир Путин объяснил, что он имел в виду под «минами замедленного действия» в Конституции СССР, о которых он писал в своей статье о единстве русских и украинцев. Глава государства отметил, что «самая опасная «мина замедленного действия» – это право свободного выхода республик Советского Союза из единой страны».