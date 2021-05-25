Кудрин рассказал, кого стоит исключить из списка получателей социальных льгот

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что государство может каждый год экономить по 2 - 3 триллиона рублей. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что государство может каждый год экономить по 2 - 3 триллиона рублей. Это около 10% от консолидированного бюджета (центра и регионов). Мол, такого результата можно добиться, если повысить эффективность госрасходов. Об этом Кудрин рассказал в интервью газете «Известия». Приводим основные цитаты экс-министра финансов и поясняем, что это может значить для всех нас.

«С ДЕНЬГАМИ НАДО АККУРАТНЕЕ»

- Вся бюджетная система требует повышения эффективности. Мы пытаемся выявить системные проблемы и рекомендовать правительству их исправлять, - рассказал Кудрин.

По его мнению, многие бюджетные траты сейчас неэффективны. И их стоило бы пересмотреть.

- С деньгами нужно обращаться аккуратнее. И дело даже не в том, что меня считали прижимистым, мол, я не даю деньги, стою насмерть на пути новых проектов. Это миф, кстати. За период, когда я был министром финансов, бюджетное финансирование увеличилось в три раза, причем в реальном выражении без учета инфляции. Средний темп роста экономики составлял 5,3%, что выше среднемировых показателей. В тот момент мы стали больше тратить. И иногда стали проще относиться к деньгам: есть проблема - заливаем финансами. Доходы давались легко из-за высоких нефтяных цен, поэтому и сложилось более легкое отношение к деньгам, - предался воспоминаниям глава Счетной палаты.

«НАДО СПРАШИВАТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ»

Как считает Кудрин, чиновникам не хватает ответственности за результат работы. Особенно это касается стратегических планов, которые в России существуют только на бумаге. По крайней мере, за их невыполнение никто ответственности не несет.

- Если мы не выполним поручение президента, например, по строительству дома или дороги, выплатам детям, то за это могут уволить. С госпрограммами, которые рассчитаны на долгий срок, - три, пять, шесть лет - и устанавливают цели повышения качества жизни, совсем иначе. Не выполнили - пожурят максимум. Всегда с этим боролся, когда был министром финансов, всегда сдавал отчет, кто не выполнил программы. Но ничего не происходило. Заслушали - и положили под сукно, - сетует Кудрин.

По его словам, безответственных чиновников нужно жестче наказывать.

- Правительство не только по поручениям президента сейчас работает. Оно поставило задачу добиваться выполнения тех целей, которые объявлены в нацпроектах и национальных целях. Правительство реально ведет мониторинг. И ответственность будет все равно, чтобы все могли видеть, что сделано, а что нет. Мы должны научиться спрашивать за результат, - считает Кудрин.

«НУЖНО БОЛЬШЕ АДРЕСНОСТИ»

Кстати, один из главных нацпроектов - снижение бедности в два раза - до 6% к 2030 году. По словам Кудрина, есть меры, которые позволят это сделать раньше. Но озвучивать он их не стал. Частично работа уже идет. Так, в Минтруда стали постепенно вводить адресную поддержку. То есть помогать не всем подряд, а тем, кто действительно нуждается.

- Нужно внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз. Если у человека два дома, две машины, то понятно, что он не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни, - считает Кудрин.

По его словам, социальные реформы нужно проводить без революций. В частности, новую схему поддержки семей с детьми от 3 до 7 лет, которая начала действовать с 1 апреля этого года, он считает вполне разумной.

- Все-таки для начала нужно приучить людей к адресности, что оправдывает более мягкий подход, - пояснил глава Счетной палаты.

Напомним, суть недавней реформы в двух аспектах. Чем больше нуждается человек, тем более высокое пособие он получает. Плюс введен имущественный ценз. Если у семьи нет дохода, но много активов, ее нельзя считать бедной, поэтому права на поддержку она не имеет. Чиновники прописали на первом этапе довольно лояльные правила, которые, впрочем, со временем могут ужесточить.

ХВАТИТ ПОВЫШАТЬ НАЛОГИ

Кудрин считает налоги в России в среднем ниже, чем в Европе. Но, что удивительно для финансиста, не выступает за их дальнейшее повышение. Значит, повышать их уже действительно некуда.

- Правительство после повышения НДС и ряда других налогов в 2018 году заявило, что на этом останавливается, объявив мораторий на повышение налогов на шесть лет. С этого года проведены изменения по налогу на добычу полезных ископаемых, подоходному налогу. Но они минимальные. Я бы даже сказал, что самые минимальные из тех, которые могли бы быть. Рассматривались куда более существенные изменения. На этом, на мой взгляд, нужно остановиться. Изменение, даже самое мелкое, всех нервирует, - пояснил Кудрин.