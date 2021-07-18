Трехголовый младенец родился в Индии

Дополнительные головы мальчика соединены с задней частью его основной головы. Все три имеют волосяной покров

В индийском штате Уттар-Прадеш местная жительница разрешилась от бремени ребенком с тремя головами.

Женщина утверждает, что врачи контролировали ход беременности на всем ее протяжении, делали необходимые анализы, но не выявили никаких патологий. Беременность протекала без каких-либо осложнений, передает Daily Star.

Дополнительные головы мальчика соединены с задней частью его основной головы. Все три имеют волосяной покров.

Ребенок и мать чувствуют себя хорошо, их уже выписали из родильного отделения. При этом врачи не дают оптимистичных прогнозов: младенцы, появившиеся на свет с подобными аномалиями, редко живут более года.

Сразу после того, как новость распространилась по Уттар-Прадеш и соседним штатам, к дому роженицы стали стекаться толпы паломников, желающих прикоснуться к ребенку и даже совершить ему подношения.

В ряде индийских религиозных верований многоликость, а также многоголовость, присущи лишь божествам, и если с несколькими головами рождается человек, то он обладает особыми силами и является посланником небес. В то же время рождение ребенка с несколькими головами, согласно местным приметам, является дурным знаком, и такое событие сулит всем множество несчастий. Именно от бед и пытаются избавить себя и других паломники, пытающиеся путем подношений задобрить богов и отвести несчастья.

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