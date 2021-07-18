«Алло, Миша? Скажи Петру, пусть берет Донецк». Саакашвили раскрыл американский план захвата востока Украины

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области ударился в воспоминания Фото: REUTERS

Чем ближе время подходит к восьмому августа, тем беспокойнее становится Михаил Саакашвили. Похоже, в этом году период ремиссии у него завершился досрочно, и экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области ударился в воспоминания, как Украина могла победить ДНР, но Порошенко не послушал его. Даже не его, а отставного генерала армии США и бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса. Естественно, воспоминания захватили Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24».

- Я помню, был момент, когда они могли взять Донецк. Я не от себя это говорю – мне генерал Петреус, который является самым выдающимся современным генералом, реально, из живых, который выиграл реально Афганскую и Иракскую кампании – более удачного из живущих генералов сейчас нет. Он мне направил тогда длинную СМСку, я был на севере штата Нью-Йорк, на каком-то празднике. Он говорит: А, Б, Ц, Д – по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк, - вспомнил Саакашвили события 2014-го и разъяснил, что Петреус – это вам не абы кто, а голова. Не хуже, чем Бриан, о котором грезили в свое время старички в Черноморске. - Петреус – это не кто-то. Говорит: «Сейчас украинцы с этими силами, с этими, с этими, учитывая передвижения этого, могут Донецк забрать». Это было после Славянска, после того, как Славянск забрали – молодцы, это, кстати, историческая вещь, что Славянск забрали, Краматорск, Мариуполь забрали. Все, – говорит, – давайте, это мое мнение».

Насчет побед генерала, конечно, Саакашвили приукрашивает. Петреус не руководил военной кампанией ни в Афганистане, ни в Ираке во время активных боевых действий. Участвовал, да, но сказать, что он выиграл эти войны... Мог ли Петреус такое написать? Вполне. Его за два года до этой переписки с Саакашвили и поперли из ЦРУ за то, что он предоставил своей любовнице доступ к собственной электронной почте в ЦРУ и другой секретной информации. Так что, генерал весьма слаб на некоторые части тела. Но в этой ситуации, безусловно потрясает уровень стратегического и тактического планирования – по пунктам расписать операцию по штурму города-миллионника в СМС, это, скажу я вам, вряд ли кто из современных стратегов сумеет.

Хотя, с другой стороны, чем еще занять себя двум отставникам, которые никого и ничего из себя не представляли в тот момент. Саакашвили сбежал из Грузии, болтался между Украиной и США, где устроился на преподавательскую работу. Петреус был отставлен от всех постов, и в свободное время, наверное, полировал свои многочисленные награды, одной из самых помпезных среди которых является грузинский орден Вахтанга Горгасали первой степени, которым Тбилиси награждает иностранцев «за исключительные храбрость и самопожертвование в борьбе за независимость и территориальную целостность Грузии». Уж не за разработку ли операции по штурму Цхинвала Петреуса в свое время наградили? Не секрет ведь, что американцы не только тренировали и снабжали грузинскую армию, но и всячески подталкивали Саакашвили к агрессии, обещая ему свою помощь в случае чего. Могли и план операции ему разработать и сбросить, хотя бы СМС-ками.

Кстати, Михаил Николозович очень обижен на Порошенко, что тот в 2014-м проигнорировал план Петреуса-Саакашвили.

- Я все переслал Порошенко – ноль реакции. Ну, понимаю, что хотя бы перезвони, заинтересуйся, пригласи этого человека, послушай его мнение. Я бы так сделал, как минимум, трубку взял и позвонил: «Почему ты так думаешь?». Порошенко прочитал. Потом я его спросил: «Ты прочитал?». Он говорит: «Да, прочитал» и перешел на другую тему. Это не кто-то тебе звонит – это самый выдающийся мировой стратег тебе говорит, - не может понять такую реакцию действовавшего тогда украинского президента к тому времени уже сбежавший из своей страны бывший грузинский президент.

А ларчик открывается просто. Порошенко прекрасно помнил, чем закончилась авантюра Саакашвили. Потому и оставил планы этих стратегов без внимания. Он-то кто угодно, но совсем не дурак.

Впрочем, Саакашвили не ограничился лишь воспоминаниями, а решил обрисовать будущее украинского государства. Которое, по его словам, достойно восхищения.

- Посмотрите, у Украины со всеми соседями более-менее есть проблемы. Ближайшая непроблемная страна Украины – это Грузия. И для Грузии, скажем так, оно так же есть. Поэтому мы с нетерпением ждем момента, когда исполнится то, что исполнится в гимне украинских националистов – «от Сяна по Кавказ – великая Украина». Ну, Сян мы оставим в покое, но по Кавказ я согласен, - обрисовал Михаил перспективы.