СЕГОДНЯ 22:14 2019-06-30T22:14:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший руководитель Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Дэвид Петреус прокомментировал ситуацию в Донбассе. Американский генерал указал на то, что конфликт находится в активной стадии, и обмен ударами не прекращается.

"Это ведь не замороженный конфликт, как в Грузии, как некоторые хотели бы думать. Это горячий конфликт, где обмен огневыми ударами — ежедневная рутина", - сказал экс-глава ЦРУ.

При этом оценивая уровень вооружения украинской армии, Петреус заявил, что ВСУ "достаточно хорошо" обеспечены профессиональными кадрами и техникой, передает издание "Новое время".

Сайт kp.ru писал, что подконтрольные Киеву войска регулярно совершают обстрелы приграничных населенных пунктов. Так, например, пару дней назад одна из пущенных украинцами противотанковых ракет разрушила крышу дома престарелых в городе Ясиноватая Донецкой народной республики.

ИСТОЧНИК KP.RU