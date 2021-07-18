Чулпан Хаматова пожаловалась на переработки

Виктория Исакова снимается в комедийном сериале «Нина» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вообще-то лето создано для отдыха. Но только не у актеров. Они сейчас (не все, конечно) пашут в поте лица. В самом разгаре летние съемки.

Виктория Исакова и Сергей Бурунов снимаются в комедийном сериале «Нина». Режиссер – Дмитрий Литвиненко. Одним из сценаристов и продюсеров выступил Жора Крыжовников. «Когда очень жарко, но мы начали снимать! Ну и конечно тарелка в кадр», -подписала в Инстаграме первые фото со съемочной площадки Виктория.

Актриса Елена Валюшкина снимается в детективном сериале «Загадка Энштейна» у режиссёра Марии Маханько. Ее следователь Карташева готова к новым расследованиям. Она раскроет невероятные преступления. «Кино - это ожидание. Своей сцены, - рассказала актриса о закадровой кухне. - Когда дождь закончится. Солнце выйдет. Или наоборот зайдёт. Самолёт пролетит. Стемнеет. Рассвет наступит. Собака лаять перестанет. Человек на заднем плане из кадра выйдет. А ты тут как тут. Хлоп. Собрался молниеносно. И сыграл. Гениально».

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Примерно ту же мысль, только другими словами выразила Чулпан Хаматова, которая тоже вся в работе. «Шёл четырнадцатый час съёмок….», - подписала она свое фото в Инстаграме. В смысле, актриса очень устала. Хотя выглядит хорошо. Чулпан в гриме и со стильной стрижкой понравилась своим подписчикам.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Актриса Юлия Снигирь и ее муж Евгений Цыганов, а также Игорь Верник, Юрий Колокольников, Яна Сексте, Алексей Гуськов, Леонид Ярмольник, Александр Яценко и другие актеры снимаются у режиссера Михаила Локшина в фильме «Воланд». Съемки недавно начались. «Ну что ж.. Камера мотор начали. "Воланд"», - сообщила в своем микроблоге Снигирь. Сценарий к фильму по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» написали Роман Кантор и Михаил Локшин. Вот сюжет: Москва, 1930-е годы. Известный писатель на взлёте своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого, он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевлённый ее любовью и поддержкой, писатель берется за новый роман, в котором персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У Никиты Ефремова тоже начались съемки в сериале «Оффлайн». Режиссер – Кирилл Плетнев. Кого играет Никита неизвестно. Но история такая: пользователи секретного невидимого приложения для покупки наркотиков через смартфон BeHappy, сталкиваются с серьезным противником, который прячется под именем Анонимус. Он сообщает им, что сумел раскрыть данные всех, кто когда-либо пользовался этим приложением и теперь он дает им выбор – пойти в полицию и во всем признаться или сыграть в игру со смертью. Что будет, если в этой игре проиграть, становится ясно, когда пользователи BeHappy получают фото кладмена с перерезанным горлом… Ужас!

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На днях закончились съёмки пилота сериала «Плёс». Режиссер - Резо Гигинеишвили. «Я поняла, что влюблена в эту историю по уши, - рассказала актриса Александра Ребенок. она играет одну из главных ролей. - Партнеры подарок: моя мечта, Филипп Янковский (в театре у нас есть спектакль, а в кино мы ещё не встречались), Варвара Шмыкова и ещё много прекрасных актёров, оставлю это в секрете, а то потом неинтересно будет. Буду ждать мотора уже полноценного проекта».

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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