Снимите это немедленно: стилист разнес наряды Долиной, Ваенги и Повалий на "Славянском базаре"

Лариса Долина и Таисия Повалий. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Фестиваль "Славянский базар" в Витебске в этом году отмечает юбилей: 30 лет. Из них два последних года, в отличие от "Евровидения", Каннского фестиваля и других мировых событий, праздник не отменяют в пандемию. Заскучавшие на изоляции звезды могли бы подготовиться и выгулять лучшие наряды, но, увы, на этот раз вышло иначе. Кто и в чем ошибся, выбирая сценические образы, разобрал стилист Руслан Громов.

Стилист Руслан Громов.

Лариса Долина. Фото: Роман РОДИН.

ЛАРИСА ДОЛИНА

- Костюм в пижамном стиле как идея одного из многочисленных образов - очень даже неплохо. Но почему он смотрится на Ларисе Александровне столь нелепо? Рукава пришиты так, что руки поднимать неудобно, подол от пиджака торчит... Все эти детали очень прямолинейно говорят о качестве вещи. Уж не китайская ли подделка на Долиной? Есть ощущение, что артистка сэкономила на этом "луке".

Лариса Долина. Фото: Роман РОДИН.

- В целом, это весьма классический вариант платья в голливудском стиле, разве что вырез горловины простоват для такой модели. А кроме того, видимо, за счет особенностей ткани этот наряд немного полнит феерично похудевшую артистку. С ее новой фигурой Лариса Александровна могла бы позволить себе более экстравагантные и стильные образы, но почему-то тяготеет к околоклассическим вариантам, которые подчеркивают возраст.

Лариса Долина. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Так и хочется воскликнуть: "Снимите это немедленно!". Похоже, этот наряд Снегурочки Лариса Александровна достала из закромов, и под подолом скрывается не одна моль. Объемная аппликация размывает фигуру: грудь, талия и бедра становятся одной ширины. Подобные платье сейчас совсем неактуальны, даже провинциальные выпускницы уже давно игнорируют данную модель и фактуру ткани. Да простит меня Лариса Долина, но дело пахнет нафталином.

Елена Ваенга. Фото: Роман РОДИН.

ЕЛЕНА ВАЕНГА

- После долгого затишья на сцене, казалось, у Ваенги должно открыться второе дыхание. Но ничего нового в ее образе я не увидел: привычный "цыганский" образ. Насколько я помню, на прошлом "Славянском базаре" артистка выступала в точно такой же юбке, разве что рубашка была черной. Единственный плюс: юбки с таким широким поясом и пышным подолом с вертикальными складками "делают" талию даже там, где ее нет.

Анита Цой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

АНИТА ЦОЙ

- Видимо, артистка очень хотела продемонстрировать развевающийся многослойный образ, а может, спрятать приобретенные за пандемию килограммы. Если так, то ей это удалось. Материала на это платье с накидкой извели много, и за ворохом ткани Аниту совсем не видно. Это может быть оправдано лишь в одном случае: если композиция всего номера предполагает именно такой образ - лирика, ветер, струящийся шелк и незаметная, словно растворившаяся в летящей ткани, Цой.

Таисия Повалий. Фото: Алена МАРТЫНОВА

ТАИСИЯ ПОВАЛИЙ

- Конечно, для своего возраста (певице 56 лет. - Ред.) артистка выглядит прекрасно. Но это играет с ней злую шутку. Вместо того, чтобы одеваться элегантно, Таисия выбирает нарочито молодежные наряды. Увы, это смотрится смешно. И эта косуха, и полупрозрачное платье, и массивные золотые цепи дешевят весь образ певицы. Но особого внимания заслуживают туфли Повалий, я уже не первый раз обращаю на это внимание. Видимо, у звезды есть целая коллекция обуви, которая уродует ноги.

Ирина Апексимова. Фото: Алена МАРТЫНОВА

ИРИНА АПЕКСИМОВА

- Эх, как чудесно могла бы выглядеть Ирина, обратись она за помощью стилиста! Прекрасная фигура, короткая стрижка - с такими данными актриса, словно трансформер, может пробовать самые разные образы. Но на этот раз мы видим крайне простое, невыразительное платье, которое даже не потрудились усилить украшениями. Совсем невыгодный "лук" для ведущей столь масштабного фестиваля.

Тамара Гвердцители. Фото: Роман РОДИН.

ТАМАРА ГВЕРДЦИТЕЛИ

- Еще один пример, когда модный эксперимент не увенчался успехом. Создается впечатление, что Тамара Михайловна завернулась в покрывало или штору, и по какой-то нелепой случайности так и вышла на сцену. На стройной высокой девушке данное платье-халат, возможно, смотрелось бы не так уж плохо (особенно, если оторвать перья!), но артистка совсем иных габаритов. Могу предположить, что она - женщина невысокого роста. А выбирать одежду нужно, исходя из индивидуальных данных.

Диана Гурцкая. Фото: Роман РОДИН.

ДИАНА ГУРЦКАЯ

- В таком платье можно устроить рандеву в курортном городе, или надеть его на пляж поверх купальника. Для сцены этот наряд, имеющий признаки бельевого, совсем не подходит. Однако, поклонники вряд ли ждут от Дианы невероятных аутфитов. Она этим не славится, зато певица весьма талантливая.

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