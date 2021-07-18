Эксперт рассказал, к чему приведет решение ОПЕК+ увеличить нефтедобычу: «Рубль упадет, но не сильно»

ОПЕК+ решила увеличить добычу нефти. Фото: REUTERS

Ну наконец-то, договорились! Больше двух недель шли переговоры участников альянса ОПЕК+, куда входят главные нефтедобывающие страны. Обсуждали, кому и сколько «черного золота» добывать и продавать в ближайшие месяцы. Дело в том, что в последнее время на рынке нефти постоянно возникал дефицит. Из-за этого топливо дорожало, а следом повышались цены всего на свете. Так что нефтедобычу непременно нужно было увеличивать. Но как сильно? Об этом и спорили участники альянса.

И вот в воскресенье, 18 июля, страны достигли окончательного соглашения. Главные итоги переговоров:

- Соглашение об ограничении добычи нефти продлено до конца 2022 года.

- Начиная с августа 2021 года, альянс будет наращивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно. И делать это будут целый год – до сентября-2022.

- Для некоторых стран, в том числе для России, повысили квоты на нефтедобычу.

Резюмируем: со следующего месяца нефтедобыча начнет расти и в мире, и в России. Как рассказал вице-премьер Александр Новак в эфире канала «Россия-24», начиная с августа Россия сможет каждый месяц увеличивать добычу на 100 тысяч баррелей в день. В результате в мае 2022 года наша страна сможет выйти на докризисный уровень добычи нефти. По словам вице-премьера, новое решение ОПЕК+ позволит российскому бюджету получить дополнительно 400 млрд рублей в 2021-2022 годах.

- Это позитивный момент, потому что это приведет к восстановлению инвестиционной активности, в том числе нашей нефтяной отрасли. Это дополнительные заказы для промышленности, дополнительные доходы субъектов Российской Федерации, - сказал Александр Новак.

А вот на курсе рубля новое соглашение ОПЕК+ отразится не лучшим образом.

- Российская экономика остается сырьевой, и цена нефти - один из главных факторов, которые влияют на курс рубля. Если добыча нефти увеличится, то ее цена снизится и это приведет к ослаблению рубля, - рассказал «Комсомолке» Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

По мнению эксперта, снижения рубля стоит ожидать уже в ближайшие дни. Однако серьезного падения, скорее всего, власти не допустят. Для этого есть разные инструменты – например, когда Минфин хочет поддержать курс рубля, он начинает активно продавать валюту.

- Я думаю, курс доллара может вырасти до 76-77 рублей, евро – до 89-90 рублей, - прогнозирует Игорь Николаев. На момент публикации этой статьи курс доллара составлял 74 рубля, евро – 87,5 рублей.

Что касается инфляции, то если сильного падения рубля не случится, то и ускорения роста цен ждать не стоит. Впрочем, курс национальной валюты - не единственный фактор, который влияет на цены в России. Товары в России дорожают по разным причинам: инфляция на мировом рынке, ситуация с урожаем, заболеваемость коронавирусом... Так что поводов для снижения цен на морковку и свеклу пока нет. И на бензин, кстати, тоже.

- Топливо дешеветь не будет. Независимо от того, падает или повышается цена нефти, бензин в России все равно постепенно дорожает, - говорит Игорь Николаев.