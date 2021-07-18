ОПЕК+ продлил соглашение об ограничении нефтедобычи до конца 2022 года

Члены ОПЕК+ продлили соглашение об ограничении нефтедобычи до конца 2022 года Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Страны-участницы альянса ОПЕК+ договорились продлить соглашение об ограничении добычи нефти до конца 2022 года.

Кроме того, министры членов альянса договорились повысить добычу нефти на 0,4 миллиона баррелей в сутки с августа 2021 года. Так уровень мировой добычи нефти составит два миллиона баррелей в сутки. Повышение одобрили все члены организации.

Также ОПЕК+ установила новых базовых уровней добычи для отдельных стран. Для России новый базовый уровень составит 11,5 миллиона баррелей в сутки. Такой же уровень установлен и для Саудовской Аравии.

Соглашение об ограничении нефтедобычи было продлено до 31 декабря 2022 года.

Напомним, в апреле 2020 года члены ОПЕК+ смогли договориться о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей за день в мае и июне, 7,7 миллиона баррелей в сутки во втором полугодии и 5,8 миллиона баррелей до конца апреля 2022 года. По мнению экспертов, Соглашение о сокращении добычи производители заключали ради того, чтобы сбалансировать мировой рынок сырья.