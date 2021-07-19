Полина Виардо - «Безобразная красавица», которую боготворил Тургенев

Виардо не могла похвастать классической красотой, но и в юности, и в зрелые годы она умела очаровывать мужчин. Фото: wikimedia.org

В России она интересна потому, что была возлюбленной Тургенева. И тут же возникает вопрос - возлюбленной или любовницей? Забавно, что сегодня ни про одну женщину такой вопрос не зададут. Слово «возлюбленная» вообще вышло из обихода. Про возлюбленных нужно листать с почтением книги прошлых веков.

В Европе она волновала сердца многих. Писала музыку. Училась игре на фортепиано у Ференца Листа. Спустя годы раскрывала в своем салоне таланты молодых композиторов - автора оперы «Фауст» Шарля Гуно, например. Там и Иван Сергеевич вращался, хотя новую оперную музыку не любил. Принимала писателей, которые были «в тренде». Дружила с Жорж Санд и Кларой Шуман. А Генрих Гейне писал о ней так: «Эта певица - не соловей, у которого только один весенний жанр; она и не роза, потому что вовсе не красива; но эта некрасивость так благородна - я почти готов сказать - прекрасна». Еще ее называли «музыкальным муравьем». И «безобразной красавицей».

ОН БЫЛ ЛИШЬ КОЛЛЕЖСКИЙ АСЕССОР...

Полина Виардо, она же - Мишель Фердинанда Полина Гарсиа Ситчес, родилась в Париже 18 июля 1821 года. Папа - испанский певец и преподаватель вокала. Сестра - легенда оперы девятнадцатого века Мария Малибран. Муж - Луи Виардо. Критик, писатель, он был старше Полины на двадцать лет. А Тургенев был старше мадам Виардо лишь на три года. Это на школьных портретах он такой усатый-бородатый и седой, а Полину он встретил в 25 своих лет, в Санкт-Петербурге. Она пела в «Севильском цирюльнике».

Кто такой Тургенев в ту пору? Еще никому не известный сын помещицы, богатый русский поклонник, автор стихов, которые сегодня интересуют всерьез лишь биографов писателя. «Записки охотника» даже не вышли, «Муму» еще не напечатана, а некто Иван, коллежский асессор, кидается в Париж за своей музой, оперной дивой. Ну и ее мужем заодно.

Историк оперы Патрик Барбье написал о Виардо книгу - она была издана в России относительно недавно. Он анализирует отношения Виардо и Тургенева и часто сам себе задает вопрос: было или не было? Очевидно, что чувство Ивана Тургенева было сильным, всецело захватывающим. Но рядом с мадам Виардо в Санкт-Петербурге - бушующее море поклонников, светских львов. Есть ли хоть что-то, что так уж сильно выделяет Ивана Сергеевича в глазах испанки-парижанки, с шестнадцати лет привыкшей к безусловному обожанию зрителей? Она даже не отвечает на его первые письма: отвечает ее муж, а Полина просто передает привет. Зато Тургенев старается и в каждом послании сообщает гадости про любую другую оперную певицу, которая осмелилась выйти на сцену после Виардо. Кого-то называет толстой, кого-то - дурой, кого-то обвиняет в наглом подражании своей богине. Одна из самых страшных театральных рецензий на оперу написана Тургеневым в письме к Полине в сороковые годы XIX века про одну из тех, кого он считал соперницами любимой: «Драматизма в ее пении не больше, чем в моем сапоге. Она Вас рабски копирует… Одета, как Вы, - только на нее вдобавок накинули большой плащ того же цвета, чтобы скрыть ее толщину».

Интересно (спрошу я по-женски), а не это ли злословие выделило все-таки Ивана Сергеевича из толпы кричащих «Бис! Браво!»?

Полина Виардо зрелые годы. Фото: wikimedia.org

МАДАМ, ПРИШЛИТЕ НОГТИ!

Патрик Барбье проанализировал множество писем Тургенева к его музе, и французских, и немецких. Одно из наблюдений: он никогда не называет ее по имени. Они могли жить под одной крышей, он мог следовать за ней по Европе, от Парижа до Баден-Бадена, но сперва он обращался к ней просто: «Мадам!» (в русском переводе используется слово «Сударыня»), а потом называет ее «дорогой госпожой Виардо» или «дорогой доброй госпожой Виардо». В ее ответах сосуществуют «Дорогой Тургенев» или «Милый добрый Тургенев».

Что это было? Попытка остаться в рамках приличия? Но сплетни о «браке втроем» личной перепиской не унять: это же сегодня опубликовано, не тогда. Тем не менее выдающиеся люди того века при всех строгостях морали посещали странную ячейку общества. Тургенев был символом и русской интеллигенции на Западе, и представителем дворянства. Полина - звездой сцены, даже в детстве успевшей посидеть на коленях у Лоренцо да Понте, писавшего либретто к операм Моцарта. Луи Виардо всегда оставался уважаемым критиком.

Но до 1850 года Тургенев успел-таки написать множество глупостей. Как-то он попросил у Полины прислать ему обрезки ногтей. Еще - засушенный цветок, который Виардо носила в туфельке. А потом пришла реальность. С возвращением в Россию, с речью о Гоголе (Тургенев назвал его в статье великим, что сильно не поощрялось), с «Записками охотника» в анамнезе. Сначала был арест, потом - ссылка в родовое Спасское-Лутовиново. И шесть лет без Виардо.

Таким знаем Тургенева мы, но Полина встретила будущего классика, когда ему было всего 25.Картина И. Репина, 1874 г.

«ОДЕВАЙСЯ ТЕПЛО И НЕ ПЕЙ ИЗ НЕВЫ»

У Полины был сын, Поль. Скрипач, дирижер, композитор, друг Сен-Санса. Поль часто говорил, что его отец - Иван Тургенев. Подтверждений этому нет, многие считали, что он просто пытается разозлить мать и сестер. В конце концов постоянные сплетни о «браке втроем» ранили детей сильно. Хотя и известно, что при поездке Поля в Россию Тургенев давал ему рекомендательные письма, а самому Виардо-младшему наказывал: «Делай вид, что очарован Россией, потому что они там все обидчивы, не полагайся на погоду, одевайся тепло и никогда не пей из Невы».

В 1883 году Полина Виардо ухаживала за двумя умирающими людьми: за мужем (он скончался в мае) и за Тургеневым (смерть пришла в сентябре). Сама Полина прожила после 27 лет. Еще немного, и застала бы Первую мировую войну. Сын ее ушел из жизни уже во Вторую мировую, в 1941 году...