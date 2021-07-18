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Здоровье18 июля 2021 20:48

В институте Пастера заявили о 60% коллективном иммунитете к коронавирусу в России

Для безопасности требуется коллективный иммунитет на уровне 90%, сказал директор НИИ
Абдулла ШАКИРОВ
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В институте Пастера заявили о 60% коллективном иммунитете к коронавирусу в России

В институте Пастера заявили о 60% коллективном иммунитете к коронавирусу в России

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Коллективный иммунитет в России достиг уровня в 60%, сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

Это тот уровень, при котором можно управлять процессом распространения COVID-19, рассказал иммунолог в эфире телеканала «Россия 1». Тем не менее такие показатели не позволяют россиянам чувствовать себя спокойно, поскольку для безопасности требуется коллективный иммунитет на уровне 90%, пояснил специалист.

Как писал сайт kp.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что России нужно добиться коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции на уровне 80%. Ориентиром для различных отраслей остается вакцинация не менее 60%, в оставшиеся 40% попадают граждане, имеющие временные медицинские отводы, переболевшие инфекцией менее полугода назад, рассказала она.

В июне начальник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Евгений Крюков сообщил о формировании коллективного иммунитета в Вооруженных силах России.