У Новака - Северный Кавказ, у Абрамченко - Сибирь: За вице-премьерами закрепили федеральные округа

Михаил Мишустин объявил о назначении вице-премьеров кураторами федеральных округов. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Михаил Мишустин объявил о назначении вице-премьеров кураторами федеральных округов.

- Каждый из вас на закрепленной территории будет ответственным за ее социальное развитие, за то, насколько эффективно расходуются бюджетные средства, отвечают ли эти траты запросам людей, и как соблюдается бюджетная дисциплина. Также предельно внимательно следует отнестись к решению задач по обеспечению экономического роста округов, повышению их инвестиционной привлекательности, - обратился Мишустин к своим заместителям на совещании в понедельник. Еще одной задачей кураторов Мишустин назвал развитие малого и среднего бизнеса в округах и создание новых рабочих мест.

Вот, как будут распределены обязанности:

Вице-премьер Виктория Абрамченко: Сибирский федеральный округ

Татьяна Голикова: Северо-Западный федеральный округ

Глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко: Центральный федеральный округ

Юрий Трутнев: Дальний Восток

Александр Новак: Северный Кавказ,

Юрий Борисов: Уральский федеральный округ

Марат Хуснуллин: Южный федеральный округ,

Дмитрий Чернышенко: Приволжский федеральный округ.

По словам Мишустина, решение о распределении вице-премьеров по округам принимались в зависимости от их профессионального опыта и знаний.

Мишустин также сообщил, что координировать действия вице-премьеров будет правительственная комиссия по региональному развитию, которую возглавляет Марат Хуснуллин.

- Прошу приступить к исполнению своих новых обязанностей. Эта работа должна быть направлена на реализацию национальных целей в вверенных вам округах, их социальное развитие и обеспечению экономического роста, - сказал Мишустин своим заместителям.

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