Мишустин: «Госуслуги должны работать без сбоев, выплаты на школьников должны прийти вовремя»

Более 200 млрд. рублей направит правительство на единовременные выплаты на школьников от 6 до 18 лет. Фото: Shutterstock

Более 200 млрд. рублей направит правительство на единовременные выплаты на школьников от 6 до 18 лет. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

- Такую выплату получат и ребята с ограничением по здоровью старше 18 лет, которые еще продолжают учиться, - напомнил Мишустин. - Важно, что заявление на эти средства родители могут подать с сегодняшнего дня и до 1 ноября, а получать выплаты начнут уже с середины августа, так, чтобы они могли спокойно купить детям все необходимое для школы.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказал, что 12,5 миллионам родителей, зарегистрированным на сайте госуслуг и ранее получавшим детские выплаты, пришло уведомление с предложением заранее подать заявление на школьную выплату. При этом за них на сайте госуслуг были уже заполнены все данные. Оставалось их только проверить.

- На сегодня более 8 миллионов родителей в таком режиме уже оформили заявление на получение выплат на более чем 11 миллионов детей , это примерно две трети всех семей, которым эта выплата положена, - рассказал Шадаев.

По его словам, все эти сведения уже переданы в Пенсионный фонд на обработку.

- Нужно, чтобы сервис (госуслуги, - Ред.) действовал без сбоев, это важный шаг к внедрению механизмов проактивного уведомления людей и формирования системы социального казначейства, необходимо продолжать эту работу, - заметил Мишустин. Напомним, в общей сложности единовременную выплату смогут получить родители более 20 миллионов детей.

Мишустин также рассказал, что правительство рассматривает законопроект, который позволит людям, пострадавшим от действий страховщиков, вернуть потерянный доход от процентов при переводе средств из одного пенсионного фонда в другой.

- При досрочном переходе - раньше, чем через пять лет - человек теряет доход от процентов. Тем более, когда это происходит без ведома самого человека, в результате неправомерных действий агентов, которые работают на такие пенсионные фонды, - заметил Мишустин.

Теперь пострадавшие смогут не просто оспорить действия страховщиков в суде, но и добиться возмещения утраченных доходов.

Поправки будут внесены и в закон о пожарной безопасности. За МЧС будут закреплены полномочия по выдаче необходимых справок людям, чьи дома и имущество пострадали от огня. По словам Мишустина, расширение полномочий МЧС позволит ускорить оказание помощи пострадавшим.

- Чем быстрее граждане получат такие документы, тем проще им будет восстановить свои права, оформить социальные и страховые выплаты и другие компенсации, - отметил премьер.

Мишустин также рассказал, что правительство дополнительно направит на проекты по развитию дорожной сети 53 млрд. рублей.

- Из этих средств свыше 40 млрд. рублей пойдут на опережающее строительство скоростной автомагистрали М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань. Она станет частью транспортного коридора между европейской частью России и Китаем, - напомнил премьер.

Более 11 млрд. рублей выделят 20 российским регионам на развитие региональных, межмуниципальных и местных дорог, в том числе участка Екатеринбургской кольцевой автодороги. Еще 3 млрд рублей кабмин направит на реализацию первого этапа строительства скоростной широтной магистрали в Санкт- Петербурге.

- За счет этих средств будет обеспечено сооружение Витебской развязки. Она соединит Западный скоростной диаметр и новую магистраль, а значит, поможет серьезно разгрузить движение в исторической части города. Это оценят и сами петербуржцы, и гости города, - уверен премьер.