Запад готовит раскол православной церкви в Белоруссии

На минувшей неделе события в Белоруссии прошли мимо широкой публики практически незамеченными, все затмил внезапный прилет Александра Лукашенко в Санкт-Петербург. Фото: REUTERS

На минувшей неделе события в Белоруссии прошли мимо широкой публики практически незамеченными, все затмил внезапный прилет Александра Лукашенко в Санкт-Петербург. Между тем, органы безопасности республики в течение одних суток накрыли и ликвидировали не менее 18 подпольных ячеек, которые должны были развязать настоящий террор. Раскрыты явки, вскрыты тайники. Понятно, что такие масштабы деятельности – это не какая-то самодеятельность. Это четко организованные структуры, действующие под руководством экспертов из среды «рыцарей плаща и кинжала» спецслужб стран Запада.

Однако, помимо той войны, что хоть иногда прорывается наружу, есть и другая, еще более скрытая и тайная - война за умы и души. В которой участвуют не только «рыцари плаща и кинжала», но и внешне скромные люди в сутанах. На Западе давно осознали, какое значение имеют религиозные чувства, не зря спецслужбы того же Ватикана считаются одними из самых эффективных, действуя на благо Римской католической церкви (РКЦ). Впрочем, сама она уже давным-давно участвует в мировой политике, в том числе, и закулисной. И находит при этом полную поддержку у государственных структур.

ПО УКРАИНСКОМУ СЦЕНАРИЮ

Так, например, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, недавно назначенный послом США на Украине, неоднократно выступал за то, чтобы белорусские православные священники поддержали своих «братьев-католиков» и протестантов, выступающих за транзит власти в Белоруссии, причем, поддержка эта должна выражаться именно «на улице».

Сейчас, после того, как Европа и США приняли ряд санкций в отношении Белоруссии, именно РКЦ позиционирует себя единственным «связующим мостом» между «христианским Западом» и «белорусским народом». Ее задача – увеличить долю католиков среди верующих Белоруссии. В первую очередь - во власти. И эта задача уже успешно решается. Если в целом в стране, по неофициальным данным, католики составляют не более 15% населения (хотя это уже серьезный рост за последние годы), то в органах власти Белоруссии сейчас уже до 30% людей относятся к католической конфессии.

На худой конец, РКЦ всячески продвигает идею автокефалии, пытаясь всячески ослабить влияние белорусского экзархата Русской православной церкви (РПЦ) и продвинуть прозападные настроения, чтобы создать внутри Белорусской православной церкви лояльную себе группу. И некоторая часть местных священников охотно на это идет. Кто-то недоволен отзывом из Минска митрополита Павла в 2020-м году, после того, как он солидаризовался с участниками протестов. Кто-то в открытую, как архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий, считает Московский патриархат чужеродным и стремится к большей независимости, для чего поддерживает прозападную оппозицию и выступает против местной власти, стимулируя настроения, которые на Украине привели к появлению секты под названием ПЦУ. Кстати, недавно и президент Белоруссии Александр Лукашенко, посетив Жировичский мужской монастырь, сказал, что враги белорусского государства собираются объявить автокефалию Белорусской православной церкви. В Минске осознают эти угрозы.

Происходящее в Белоруссии не осталось без внимания иерархов РПЦ.

- Вероятность того, что события в Белоруссии будут развиваться по украинскому сценарию, пока, слава Богу, невелика. Никакой поддержки в народе церковном, в иерархии, в клире, идея автокефалии не находит. Но, конечно, те силы, которые заинтересованы в расшатывании политической ситуации, увидев то, что произошло на Украине, и поняв, что церковный фактор в этом может играть немаловажную роль, будут заинтересованы в том, чтобы продвигать идею белорусской автокефалии, - заявил на днях председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Митрополит Волоколамский Иларион.

ЗОВУТ ПАСТВУ К УЛИЧНЫМ ПРОТЕСТАМ

Но если бы все было так просто. Вроде бы еще недавно Ватикан с трудом преодолевал кризис в отношениях с Минском, который был вызван чрезмерной активностью местных ксендзов во главе с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем, поддержавших протесты так явно, что его даже не пустили в страну 31 августа прошлого года. В итоге Кондрусевич, хотя въезд ему потом по просьбе Папы Римского и был разрешен, в январе нынешнего года ушел отставку. Но многочисленные последователи внутри самой Белоруссии продолжают его дело. Католические епископы Юрий Кособуцкий (Минск-Могилев), Иосиф Станевский (Гродно), Францишек Кисель (Витебск) продолжают агитировать окормляемую ими паству за продолжение протестов на местах.

И вся эта деятельность изрядно сдобрена лозунгами и тезисами о необходимости «бескомпромиссной борьбы за гражданские права и свободы», критикой нынешнего митрополита Белорусской православной церкви Вениамина, а Ватикан примеряет на себя имидж «духовного наставника белорусской демократии», что не может не привлекать к РКЦ критически настроенную часть общества. Для молодежи через РКЦ реализуются и щироко пропагандируются разного рода культурные, социальные и образовательные проекты, в которые вовлекаются христиане всех конфессий.

И католики в этой работе не остаются в гордом одиночестве. Например, клирики евангелической церкви Германии тоже работают над расширением своего влияния и прозападных настроений в православной общине Белоруссии.

СТАВКА НА УНИАТОВ

Сбежавшие из Белоруссии за рубеж лидеры оппозиции Светлана Тихановская и Павел Латушко вместе со своими европейскими кураторами намерены использовать для активизации протеста намеченные на октябрь празднества в честь 425-летия Брестской унии (когда была совершена попытка соединить католическую и православную церкви). И не зря «Центр белорусской солидарности», прописанный в столице католической Польши, призвал послов государств Евросоюза в Польше обеспечить участие в запланированных торжествах в Бресте белорусских «католических активистов» и украинских униатов.

Что-то явно намечается. И приходится снова констатировать, что провокации не исключены.