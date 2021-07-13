Александр Лукашенко прилетел к Владимиру Путину в Санкт-Петербург: «Нам нечего париться про санкции»

Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин назвал Белоруссию надежным и стабильным партнером. Встреча прошла в Санкт-Петербурге, куда Александр Лукашенко прилетел утром во вторник, 13 июля 2021. Не успев ступить на землю, белорусский лидер заявил, что на родине ему невыносимо:

- У вас еще терпимо. У нас невыносимо! У нас уже утром в восемь было 30 в тени!

Тема погоды продолжилась и когда оба лидера уже сидели друг напротив друга в прохладном зале Константиновского дворца:

- Я думал, приеду – хоть немножко от этой жары отойду, а у вас, оказывается, такая же, как и у нас…

– 30 градусов, - ответил Путин.

– А у нас вчера до 36! - посетовал Лукашенко.

Но погода, конечно, не тема переговоров президентов, хотя какой разговор джентльменов обходится без неё. Главное — двустороннее сотрудничество.

- Я хотел бы отметить, что Республика Беларусь остаётся для нас большим и надёжным партнёром в сфере экономики, - начал Путин. - Обращаю внимание, что товарооборот в прошлом году немножко припал из-за коронавирусной инфекции – где-то на 17%. В этом году за первые четыре-пять месяцев он значительно вырос – на 37 с лишним процентов. Это хороший показатель.

Российский лидер отметил и что Белоруссия выполняет все свои экономические обязательства — обслуживает кредиты, сократился внешний долг. И это даже несмотря на ««инфекции», в том числе связанные с внешними вызовами», так охарактеризовал санкции Владимир Путин.

- Я вижу, Вы очень сильно погрузились в экономику Белоруссии, абсолютно точно назвали цифры, - попытался скрыть восхищение Алекснадр Лукашенко. И отметил, что опыт России показывает — санкции не самое большое зло, которое может быть. - Всё-таки Вы правы были, я не очень-то верил в это, что так получится, что любые санкции – это возможности. С тех пор, как Россия попала под так называемые, иначе не скажешь, санкции, вы провели солидное импортозамещение, особенно в сельском хозяйстве. Сейчас, спустя два-три года, это видно, это очевидный факт.

Кроме того, Лукашенко отметил, что экономика Белоруссии серьёзно привязана к российской и его стране было непросто, но «поддержка была очень серьёзная со стороны России», но свои обязательства будут выполнять, «чего бы нам ни стоило».

Ни один разговор Путина и Лукашенко не обходится без темы безопасности. Так и в этот раз. Но если в Сочи несколько недель назад президент Белоруссии прилетал с целым портфелем бумаг, то теперь всего лишь папка, хотя и в ней информации хватит за глаза:

- Я вам многое рассажу, что происходит. Динамика бешеная. Все меняется, - пожаловался Лукашенко. - Мы с вами обсуждали какой будет следующий этап мятежа. Так вот, они перешли к индивидуальному террору. Индивидуальный террор тех людей, которые выступали за государственность. Уже на депутатов перешли.

В то же время, белорусский лидер признался, террор — не главное. С ним справится, с помощью соседа. Главное – экономика. Тоже вместе

- Если мы выдержим этот экономический удар уже вместе с Россией… Я когда-то Вам говорил, – нечего нам по этому поводу париться, мы всё-таки экономикам уделяем больше внимания, чем в Советском Союзе, на людей смотрим больше. Мы выдержим. Даже не выдержим, мы будем развиваться, это не вопрос. Мы своими мозгами должны жить. Все друзья нам хороши, но мы своими мозгами должны жить, как у нас это и получалось.