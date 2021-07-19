Молодой актер обвинил Проклову в домогательствах: «Ну что ты, малыш, ты же все понимаешь!»

Кирилл Широков (справа) с Еленой Прокловой и коллегой по эпизоду из сериала «Призраки Замоскворечья». Фото — канал «Россия»

В обмен на роли звездам часто приходится идти на компромиссы с совестью. А некоторые решают пропиариться на громких историях. Признания 67-летней актрисы Елены Прокловой сначала провоцировали откровения ее коллег на тему сексуальных домогательствах. А теперь началась волна пиара на самой Прокловой. Этой весной Проклова рассказала, как знаменитый актер развращал ее 15-летнюю под предлогом подготовки к поступлению в школу-студию МХАТ. Эти развратные действия продолжались долго – до ее первого замужества, только после смерти народного артиста Проклова решилась на откровения в телеинтервью. Версия заслуженной артистки – она озвучила эту откровенную историю, чтобы спровоцировать молодых девочек не молчать о домогательствах. Версия оппонентов Прокловой – так она заработала солидный гонорар.

И вот история получила неожиданное продолжение – вечером 19 июля на ТВ выйдет программа «Прямой эфир», где никому не известный актер расскажет о домогательствах Прокловой. Передачу записывали еще в начале июня, а в эфир поставили только теперь.

В эфире 67-летняя Елена Проклова напомнит свою историю: «Секс в жизни взрослого человека играет гигантскую роль. Не вижу ничего плохого в том, что женщина может быть сексуальной, вызывать желание у мужчины. Это можно контролировать, когда люди взрослые. Самое ужасное, когда дети этому подвергаются. Об этом я хотела рассказать. А не о том, как это бывает у взрослых людей… В 15 лет и сейчас девочке сложно доказать домогательства, развращения. Этот момент тяжело убрать из нашего социума. Мои родители воспитывали меня так, что я не могла себе позволить быть плохой. Если бы они узнали о домогательствах, то не знаю как бы со мной обращались – это было страшно. В какие-то органы пойти, а кто бы мне поверил – есть великий актер: мое слово против его? Всем друзьям этот человек говорил, что мы живем вместе, что я его любовница, еще когда мне было 15 лет. Мы ходили в театр с его друзьями, а он гордился: «Моя Леночка!» Оказалось, что этот артист даже на свадьбу приходил – в загсе подглядывал, как Проклова выходила замуж, а вскоре после этого у него случился у инфаркт…

За кулисами все это слушал статный красавец Кирилл Широков. 33-летнего мужчину в эфире представят актером и он расскажет свою историю. Якобы он увидел скандальные эфиры с Прокловой и сам позвонил в редакцию программы «Прямой эфир» с рассказом, что испытал сексуальные домогательства от Прокловой. Случилось это два года назад на съемках детективного сериала «Призраки Замоскворечья». Кирилл играл телохранителя, а Проклова одну из главных героинь. Широков утверждает, что заинтересованные взгляды Елены в свой адрес заметил сразу. В перерывах она приносила ему еду со словами: «Малыш, угостись круассаном! Силы тебе понадобятся!»

А в один из съемочных дней Проклова пожаловала в гримерку парня – мол, у заслуженной артистки что-то там ремонтируют. Кирилл рассказывает с выражением: «Елена зашла ко мне в гримерку с вещами и со словами: «Помоги мне переодеться!» Закрыла дверь. Я ответил - хорошо, не вопрос. Начинаю расстегивать ей платье, вижу, что нет бюстгальтера – отворачиваюсь и прошу: «Давайте вы сами». В ответ она: «Я договорилась с гримером, что мы полтора часа будем репетировать». Она берет мои руки и пытается на свою грудь положить. Она тянет руки ниже со словами: «Ну что ты, малыш, ты же все понимаешь!» Не мог все это терпеть, у меня шок. Я вышел и она мне в спину кричит: «Так и останешься никем!» На следующий день уже ноль внимания с ее стороны. Но стал замечать, что она посматривает на других моих коллег. Хочу сказать: Лен, не нужно из себя строить чистую непорочную женщину. По факту сама домогаешься коллег!»

Елене в студии «Прямого эфира» парня так и не вспомнит: «Не знаю кто это такой! У меня свой гримерный вагончик». Проклова утверждает, что никогда не домогалась мужчин. В этой ситуации мы склонны верить Елене Игоревне, так как изучив биографию Кирилла Широкова узнали несколько интересных фактов. Оказывается, Кирилл – экс-участник телепроекта «Дом-2», то есть к придуманным сценарным скандальным историям ему не привыкать. Широков бывший спецназовец, работал в охранном предприятии, пришел два года назад на «Дом-2», так как мечтал об актерской карьере. В сериале с Прокловой Кирилл снимался в эпизоде, в кадре с ней пересекался один раз. Своей гримерки у актера эпизода быть не могло – таких телохранителей-охранников в кадре было сразу несколько человек. Но «минута славы» вечером 19 июля у Кирилла Широкова будет в «Прямом эфире». А у Елены Прокловой 22 июля премьера спектакля «Why not» в Театриуме на Серпуховке. Так что и заслуженной артистке реклама сейчас не помешает.