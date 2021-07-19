Герман Стерлигов: Я написал принцу Чарльзу, чтобы он вырубил электричество по миру

KP.ru обратилась за комментарием к известному предпринимателю, основателю первой в России биржи «Алиса» и одному из самых успешных фермеров России Герману Стерлигову. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители сибирской деревни Верхний Карбуш направили письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель. Простые сибиряки из омской глубинки просили руководителя самой мощной страны Европы с самыми лучшими в мире шоссе подсобить в ремонте их разбитых к чертовой бабушке дорог. Ну, поскольку ждать ремонта от местных властей уже карбушевцы подустали. И на реальное восстановление путей сообщения практически не надеялись.

Удивительно, но в омские дали пришел ответ от представителя офиса канцлера Надины Вахтер. Которая сообщила, что «вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи федерального канцлера ФРГ». И при том посоветовав обратиться в Международной союз немецкой культуры.

А поскольку омичи смогли добиться международного резонанса, то все завертелось. И асфальт уже обещан к 2022 году. И даже пресс-секретарь президента РФ назвал подобное состояние транспортной инфраструктуры «недопустимой халатностью».

KP.ru обратилась за комментарием к известному предпринимателю, основателю первой в России биржи «Алиса» и одному из самых успешных фермеров России Герману Стерлигову.

- Вы, как человек активный и, в общем, обеспеченный, к первым лицам нашей страны или зарубежных государств обращались для решения каких-то вопросов?

- Я писал письмо принцу Чарльзу. Думаю, он уже властвует в Британии. Я писал с просьбой, чтобы он помог вырубить электричество на планете. Потому что это касается моего хозяйства, моих детей, меня лично. Если электричество продолжит работать, уйдет вода и передохнут пчелы.

- Неожиданно. А почему именно Чарльзу?

- Он, как я полагаю, уже принимает решения. Письмо было отправлено несколько лет назад. Ответа не последовало. Но, когда я гляжу на то, какие меры сейчас предпринимаются — мне представляется, что Чарльз отреагировал. И по мере вымирания большей части человечества электричество в итоге будет вырублено. И некому будет обслуживать энергосистемы. Они выбрали более надежный вариант обнуления энергетики мира. Без возможности починки, обрезания ЛЭП.

- Вы имеете ввиду, что пандемия — это отголоски того, что вы предвидели в вашем письме наследнику британского престола?

- Да. К Чарльзу обратился потому, что руководители на местах, вроде лидеров США или Германии, не уполномочены решать подобного рода вопросы. Это решается в метрополии. Там, откуда правят. Куда я и обращался.

- Но есть земные, сиюминутные проблемы — и это же точно не к принцу Чарльзу?

- Есть главные проблемы. Проблемы нашей Усадьбы и других крестьянских хозяйств — это угрозы для жизни вообще. Ну, для крестьян точно. Хотя и для вас тоже — но вы этого пока не догоняете. И мы обращались к тем, у кого есть полномочия. А обращение к Меркель по поводу дороги в какой то сибирской деревне - это, можно сказать, по адресу обращение. Ангела же не большого уровня руководитель. А глобальные вопросы — это, конечно, не ее. Это к мировой власти.

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