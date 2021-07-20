Как аномальная жара повлияет на урожай и что будет с ценами на продукты

Комбайны убирают урожай пшеницы. Ставропольский край, Россия. Фото: REUTERS

В этом году Россия, видимо, не соберет уж очень хорошего урожая. Виной тому жаркая и засушливая погода, в том числе в южных регионах. По этой причине уже пошли разговоры о том, что осенью опять все подорожает, благо памятны подобные последствия жаркого и засушливого лета 2010 года.

- Сейчас пока трудно сказать, как отразится жара на урожае разных видов культур, так как сезон в самом разгаре. Однако традиционно от засухи летом больше страдают зерновые (рис, кукуруза, пшеница ) и зернобобовые (горох, фасоль, нут). Некоторые регионы уже начали вводить режим ЧС, чтобы помочь аграриям, - рассказал «КП» доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

Институт конъюнктуры аграрного рынка к середине июля снизил прогноз сбора пшеницы с 83,5 млн до 81,5 млн тонн. Минсельхоз ожидает 80,7 млн тонн. В 2020 году собрали около 86 млн тонн, а в этом году изначально были виды на очередной рекордный урожай.

- Жара, конечно, влияет - очень сухое зерно, не хватает влажности. Урожайность снижается, - объясняет исполнительный директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.

Но, по его словам, в ближайшее время цены на зерновые у нас будут ниже, чем в прошлом сезоне. Это никак не связано с урожаем, причина в мерах по регулированию рынка (включая экспортные пошлины), которые предприняло государство.

Под вопросом урожай сахарной свеклы. Уже появлялись призывы «спасать сахар» в связи с жарой в Центральном Черноземье, но производители утверждают, что пока у них все неплохо. Весной были проблемы, посеялись позже обычного, но июнь был благоприятным, а если сейчас после жары пойдут обещанные дожди, урожай может выйти неплохим.

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Розничная стоимость школьных канцтоваров накануне учебного года может вырасти на 10 - 30%, сообщили представители рынка. Основной причиной подорожания станет рост мировых цен на сырье - бумагу, картон, полиэтилен и прочие полимеры, из которых делаются школьные принадлежности. Значительная часть этих материалов теперь уходит на производство медицинских масок, а также на упаковку еды, отмечают эксперты. Отсюда и складывается дефицит сырья, влияющий на его цены.

Напомним, в этом году по решению президента на каждого ребенка школьного возраста (от 6 до 18 лет) во второй половине августа будет выплачено по 10 тысяч рублей на подготовку к учебному году.

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