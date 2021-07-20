Муж тяжелобольной Анастасии Заворотнюк попал в "черный список" из-за долгов

Муж Анастасии, фигурист Петр Чернышев работает на износ, чтобы обеспечить несчастной жене все необходимые обследования и процедуры Фото: Борис КУДРЯВОВ

Самая "прекрасная няня" страны третий год сражается с онкологией: глиобластома головного мозга, которую выявили у Анастасии Заворотнюк, - один из самых агрессивных видов рака, который практически не поддается лечению. Благодаря экспериментальной терапии, разработанной питерскими учеными, актриса избежала критического состояния и, как говорят врачи, "сохранила когнитивные функции": речь, интеллект, память.

Однако, недуг перевернул жизнь не только самой звезды, но и всей ее семьи. Так, старшая дочь Анна уже два года борется с тяжелой депрессией, а муж Анастасии, фигурист Петр Чернышев работает на износ, чтобы обеспечить несчастной жене все необходимые обследования и процедуры. Чернышев занят в шоу Татьяны Навки, а кроме того, в Питере у него есть собственная школа фигурного катания. Когда-то компания была в долгах, как в шелках, однако, в 2019 году, когда у Заворотнюк нашли болезнь, фигурист выложился по максимуму и заработал за год около 100 миллионов рублей.

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Однако, сейчас ледовая школа, судя по всему, вновь в упадке. Как выяснил сайт kp.ru, бухгалтерская отчетность за 2020 год так и не была предоставлена, а на днях компания уже не впервые попала в "черный список" ФССП. Судебные приставы выбивают из фирмы-должника страховые взносы на 4000 рублей. За последние полтора года это уже 11-е подобное исполнительное производство: суммы везде небольшие - от 1000 до 4500 рублей, но взыскивать их почему-то приходится в принудительном порядке.

- Это свидетельствует о том, что в компании либо нет внятного бухгалтера, который ведет дела, либо фирма брошена учредителями и является "спящей", то есть существует только на бумаге, - объяснил kp.ru юрист Михаил Алексеев, который разбирает "звездные" дела в своем телеграм-канале "Форс-мажор". - Возможно, интерес к ней потерян, и вся необходимая отчетность сдается, лишь когда прилетают какие-то штрафы. Например, видно, что в 2018 году была выручка, с зарплаты сотрудников платились налоги. А сейчас - тишина.

Однако, несмотря на грустные перспективы ледовой школы, бизнес у мужа Заворотнюк все-таки остался.

- Учитывая, что Петр Чернышев также является ИП, возможно, от ООО он решился отказаться, - говорит эксперт. - Ведь в обществе с ограниченной ответственностью достаточно сложно выводить выручку. Вся прибыль находится на счетах фирмы, и учредитель не может просто так забрать свои деньги: он должен либо вывести их на другие счета под видом оплаты услуг, либо оформить выплату дивидендов и заплатить 13% налога. А все предприниматели хотят сэкономить. Поэтому многие работают через ИП: тогда прибылью можно распоряжаться, как хочешь.

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