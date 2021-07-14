Тяжелобольной Анастасии Заворотнюк не дают зеркало, чтобы она не расстраивалась

Муж Анастасии Петр Чернышев выступает в ледовых шоу, зарабатывая на лечение жены. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Долгое время не появлялось новостей о здоровье 50-летней актрисы Анастасии Заворотнюк, уже два года борющейся с раком головного мозга. Бывший актер, режиссер Анатолий Демидов, не понаслышке знающий все обстоятельства, рассказал kp.ru о ситуации в семье звездной пары.

«Гуляет на свежем воздухе в коляске»

Актрису поддерживают ее старшие дети - дочь Анна и сын Майкл. Фото: Instagram.com

Напомним, глиобластому (опухоль головного мозга) у Заворотнюк диагностировали еще в конце 2018 года, после появления на свет младшей дочери Милы. С мужем, фигуристом Петром Чернышевым, они давно мечтали об общем ребенке (у Заворотнюк от другого брака двое взрослых детей - дочь Анна и сын Майкл). Анастасия родила младшую дочь в 48 лет, по слухам, благодаря процедуре ЭКО. Врачам не сразу удалось выявить опухоль мозга у Заворотнюк. Актриса перенесла две операции по ее удалению: сначала за границей, а потом, после рецидива, в России. Теперь проходит экспериментальную иммунную терапию, разработанную специально для нее в Институте онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге.

В мае, после длительного периода улучшения, звезде «Моей прекрасной няни» стало хуже. Однако сейчас, по словам друзей, ее состояние стабилизировалось.

- Мне наши общие с Заворотнюк знакомые, вхожие в дом, рассказали, что в настоящее время состояние Насти нормализовалось и остается удовлетворительным, - рассказал «КП» режиссер Анатолий Демидов. - Врачам удалось вернуть Анастасию в стадию ремиссии. Она сейчас живет в загородном подмосковном доме в Крекшине. В сознании, адекватно на все реагирует. Много времени проводит во дворе на свежем воздухе, в коляске. Ее всегда сопровождает нанятая сиделка. Одну Анастасию никогда не оставляют. Водные процедуры для нее пока под запретом. Мой знакомый совсем недавно видел Настю. Говорит, что она не стала с ним общаться, но поздоровалась, улыбнулась. Была в хорошем настроении, даже показалось, в некоей эйфории, возможно, из-за лекарств. А препараты она продолжает принимать, чтобы не было болезненных ощущений. Родные говорят, что у нее бывают головные боли и даже кратковременные потери сознания. Но боли не такие сильные, как раньше.

- Как сейчас выглядит Анастасия?

- Неплохо. Косынка на голове (волос нет). Была в больших солнцезащитных очках, закрывающих пол-лица, сидела в коляске, укрытая пледом. Она сильно поправилась, но знакомые, уже видевшие ее в таком состоянии, привыкли к ее нынешнему весу. И она тоже к себе такой привыкает. Самостоятельно передвигаться ей пока сложно. Но заметили, она часто улыбается, разговаривая с сопровождающей женщиной, то есть не потеряла интерес к жизни. К сожалению, длительное лечение, а была и химиотерапия, и гормональная терапия, сказалось на внутренних органах Анастасии. Пострадали сердце, печень, почки. Есть осложнения. В связи с этим проводится дополнительное лечение. Насколько слышал, у нее есть некоторые трудности с речью и двигательной функцией. А также с памятью. Правая рука частично обездвижена еще с прошлого года, но массажи делают свое дело, и восстановление идет. Врачи рассказывают, что с таким диагнозом (глиобластома) люди живут мало, но случай Анастасии, как видится, исключение.

Валентина Борисовна Заворотнюк помогает ухаживать за младшей внучкой - двухлетней Милой. Фото: НТВ

В больнице занимала целый этаж

По словам окружения семьи Заворотнюк, зеркало Анастасии стараются не давать, чтобы она не расстраивалась. Зато выполняют любые другие ее желания.

- Анастасия любит рыбу, у нее хороший аппетит. У нее крепкий организм, хорошие гены, говорят врачи. Как мне известно, общение Анастасии ограничено. Она регулярно общается со священником и верит в исцеление. Мобильного при ней нет. Ей его дают иногда, когда она хочет кому-то позвонить. Родные очень оберегают ее покой, боятся, как бы кто-то не позвонил непрошеный, не стал бы чего выяснять. Стараются соблюдать суперсекретную обстановку вокруг нее. Таков их выбор. Мне знакомый врач рассказывал, что в ЦКБ Анастасия, когда там лечилась, занимала чуть ли не весь этаж, чтобы минимум народа ее видели. Конечно, лечение дорогое, но там большую часть страховка покрывает. Для нее делают все по максимуму. Родные стараются, чтобы Анастасия по мере возможности вела нормальный образ жизни. Хотя это дается им нелегко.

- Обстановка в семье дружная, но немного нервная - по-другому и быть не может: болезнь длится уже два года, бесконечные посещения больницы, приезды врачей на дом сказываются на всех домочадцах, - продолжает Демидов. - Старшая дочь Заворотнюк пережила длительное нервное расстройство, мама выглядит усталой и печальной.

Что касается быта, в доме у семьи есть несколько помощников по хозяйству: няня для маленькой дочери, домработница, водитель, вызываемый по мере надобности, охрана. Анастасия каждый день встречается с маленькой дочерью и почти полноценно участвует в ее воспитании.

Несмотря на изменения во внешности, Анастасия следит за собой. Макияж, маникюр, дорогая косметика. Ей делают регулярные массажи, проводят лечебную гимнастику со специально нанятым тренером. Она много общается со своей мамой, они смотрят вместе телевизор. Вообще мама сейчас для нее - самый главный человек.

Особняк актрисы в подмосковном Крекшине теперь оформлен на ее мать. Фото: НТВ

Фото: НТВ

КСТАТИ

Переписала дом на маму

- Я точно знаю, что свой загородный дом в Крекшине Анастасия официально переписала на свою маму, - рассказал «КП» режиссер Демидов. - Право собственности перешло матери. Возможно, так Анастасия решила позаботиться о будущем мамы на случай непредвиденных обстоятельств. Вряд ли это из-за недоверия к мужу. А быть может, это был способ защитить имущество (чтобы его не арестовывали за долги приставы). По сути, из-за болезни Заворотнюк потеряла все свои фирмы, было не до работы. Задолго до болезни она брала кредит, чтобы помочь мужу открыть ледовый каток в Крыму. Но проект разорился, и она попала в долговую яму. Многие стараются помочь семье в такой сложной ситуации. Ее муж работает в ледовом шоу под руководством Татьяны Навки. Навка

неоднократно помогала семье значительными денежными суммами на лечение Анастасии, притом что у Чернышева высокие гонорары в шоу (предположительно, 300 тысяч рублей за один выход. - Ред.). Анастасии также помогли материально Алла Пугачева и Максим Галкин. Стас Михайлов тоже принимал участие. Несмотря на закрытие фирм и штрафы налоговой инспекции, сейчас, по моим сведениям, финансовое благополучие семьи восстановлено. Несколько квартир в России и за рубежом и дом в подмосковном Крекшине удалось сохранить.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Проблемы с бизнесом

В открытых источниках сообщалось, что у Заворотнюк есть финансовые проблемы. Не все знают, что она, когда была здорова, пыталась заниматься бизнесом и открывала коммерческие фирмы, которые сегодня все (а их было четыре) закрыли налоговые службы. В частности, как сообщалось, ФНС закрыла компанию «Азарт-Продакшн», созданную для съемок телепередач и шоу, в которой Заворотнюк была соучредителем. В связи с болезнью она не смогла развивать бизнес, переписала долю на старшую дочь Анну. Но работа компании оказалась убыточной, а налоги платились не вовремя. Фирму в этом году закрыли. Еще одна компания актрисы, которая должна была заниматься разработкой компьютерного обеспечения, тоже ликвидирована. В деловом смысле у Анастасии осталось только ИП, через счет которого она получала гонорары за съемки, но налоговая служба его заморозила (отправлять и получать деньги через него невозможно). Как указано в официальных документах, это произошло из-за того, что актриса не платила налоги и не предоставляла декларации.

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