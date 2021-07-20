Фото: Юрий Смитнюк, ТАСС

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящее положение (далее – «Положение») регламентируют порядок участия в творческом конкурсе “Сахалин — остров открытий. Выиграй путешествие на край света с TUI Россия и Комсомольской правдой» (далее – «Конкурс»). Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/28306/4446776/

1.1. Организатором Конкурса является ООО «ТТ-Трэвел». Юридический адрес: 125167, г. Москва, ул. Викторенко, д. 5, стр. 1, этаж 3 (далее - Организатор).

1.2. Оператором Конкурса является АО «ИД «Комсомольская правда». Юридический адрес: 127015, город Москва, Новодмитровская д. 2Б, 8 эт, пом. 800 (далее – Оператор).

1.3. Конкурс проводится в рамках рекламной акции Организатора - экскурсионные туры для любителей приключений “Привет, Сахалин!”

1.5. Конкурс проводится на территории Российской Федерации.

1.6. Конкурс проводится на 3 (трех) площадках: на официальной странице «Комсомольская правда» в социальной сети «Вконтакте», на официальной странице «Комсомольская правда» в социальной сети «Инстаграм”, в официальном канале «Комсомольская правда» в Viber, где осуществляется анонсирование Конкурса, подробное описание условий Конкурса, а также размещаются результаты Конкурса.

1.7. Конкурс проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1. Общий период проведения Конкурса — с 20 июля по 04 августа 2021 года включительно. Указанные сроки включают в себя:

2.1.1. Сроки совершения действий для участия в Конкурсе (далее – «Период приема Конкурсных работ») — с 20 июля по 01 августа 2021 года включительно.

2.1.2. Сроки определения Победителей — 04 августа 2021 года.

2.1.3. Сроки публикации итогов Конкурса — результаты Конкурса публикуются Оператором на странице Конкурса на сайте KP.ru и в комментариях к Конкурсным постам на официальных страницах «Комсомольская правда» в социальных сетях «Вконтакте» 04 августа 2021 года.

2.1.4. Сроки вручения Призов — Победитель Конкурса вправе получить Приз не позднее 17 августа 2021 года включительно. Дата начала тура - 21 августа 2021 года.

3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ

В настоящем Положении используемые термины имеют следующие значения:

Аккаунт Участника — личная страница Участника Конкурса в социальных сетях «Вконтакте», «Инстаграм» и «Одноклассники».

Конкурсный пост — отдельно взятое сообщение в сообществе в социальной сети для участия в Конкурсе, содержащая информацию о Конкурсе и используемая для публикации прочей информации от Организатора и/или Оператора Конкурса.

Конкурсная работа — уникальное произведение, соответствующее требованиям, указанным в п. 6.4 Положения.

Участник — лицо, соответствующее критериям, указанным в разделе 6 настоящего Положения.

Жюри — группа экспертов, подводящая итоги Конкурса, включая, но не ограничиваясь, соблюдение Положения Конкурса на протяжении всего периода его проведения и вынесение решения о Победителях Конкурса.

Модерация — контроль выполнения требований, установленных Организатором и/или Оператором Конкурса.

Победитель — участник Конкурса, признаваемый победителем в порядке, описанном в разделе 7 настоящего Положения.

Персональные данные — фамилия, имя и отчество; дата и место рождения, адрес проживания и регистрации; паспортные данные, номер телефона и адрес электронной почты, ИНН (при наличии). Персональные данные собираются и обрабатываются Организатором и Модератором Конкурса в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ с целью валидации Конкурсных работ и вручения Призов в порядке, предусмотренном настоящими Положением.

Приз – ценный подарок, вручаемый Победителям Конкурса.

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

4.1. В Конкурсе присутствует три номинации:

1 место

2 место

3 место

Победители в каждой номинации определяются Жюри в соответствии с п. 7.1.

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА

5.1 Призы:

Общее количество Призов - 4 шт.

1 место - Тур на о. Сахалин: с 21 августа 2021 г. 8 дней, 7 ночей, 2 туриста. Стоимость тура 132 969 руб. Информация о туре https://clck.ru/WAEVN. Описание программы тура https://www.tui.ru/tours/europe/russia/sahalin/yuzhno-sahalinsk/hello-sahalin-standart/

Книга Издательства Комсомольская правда “Реки Дальнего Востока - колыбель тихоакеанских лососей”. Стоимость книги 1 500 руб. (https://shop.kp.ru/reki-dalnego-vostoka-kolybel-tihookeanskih-lososej-9783.html )

2 место - Книга Издательства Комсомольская правда “Чарская котловина - уникальный географический район России” (https://shop.kp.ru/charskaya-kotlovina-965.html ). Стоимость книги 1 500 руб.

3 место - Книга Издательства Комсомольская правда “Географическая энциклопедия "Шантарские острова" (https://shop.kp.ru/Shantarskye-ostrova-528909.html ).

Стоимость книги 999 руб.

5.2. Главный приз за 1 место - Тур на о. Сахалин (с 21 августа 2021 г., 8 дней, 7 ночей, 2 туриста, стоимость тура 132 969 руб.) оплачивается за счет средств Организатора.

5.3. Призы не подлежат обмену, денежный эквивалент призов не предоставляется.

5.4. НДФЛ 35% от части той стоимости приза, что превышает 4 000 рублей, — оплачивает победитель, занявший 1 место и предоставивший необходимый перечень документов Организатору конкурса согласно пункту 7.5.

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

6.1. Участником Конкурса может стать полностью дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, старше 18 лет.

6.2. Запрещается принимать участие в Конкурсе работникам и представителям Организатора и Оператора, аффилированных с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению Конкурса.

6.3. Для того, чтобы стать Участником Конкурса, претендующим на получение Приза, необходимо выполнить следующие действия на странице Конкурсного поста в период приема Конкурсных работ:

• написать по Конкурсным постом: “Участвую”

• на своей странице опубликовать пост в рассказать “почему ты хочешь полететь на Сахалин?” и поставить хештэг #TUIСахалин (Страницы в соцсетях участников, где опубликован пост, должны быть полностью открытыми)

• быть подписчиком аккаунтов сообществ: “Комсомольская правда” (https://vk.com/kpru или https://www.instagram.com/onlinekpru/ ) и TUI РОССИЯ ( https://vk.com/tuiru или https://www.instagram.com/tuirussia/)

• факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники ознакомлены и согласны с настоящим Положением. Согласие с Положением является полным и безоговорочным.

6.4. Действительной Конкурсной работой считается уникальное текстовая работа, написанная на русском языке на тему “почему ты хочешь полететь на Сахалин?” Критериями для оценки Конкурсных работ являются соответствие текста Конкурсной работы правилам русского языка; точность и выразительность речи; оригинальность идеи; наличие ответа на заданный вопрос.

6.5. Участник вправе создать неограниченное количество Конкурсных работ. В случае совпадения Конкурсных работ дублирующая Конкурсная работа не проходит Модерацию. Дублирующими Конкурсными работами признаются все Конкурсные работы, созданные позднее своих аналогов.

6.6. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в разделе 6 настоящего Положения, действий, указанных в п.6.3. настоящего Положения, признается регистрацией на участие в Конкурсе. По итогам совершения таких действий договор между ним и Организатором на участие в Конкурсе считается заключенным путем совершения конклюдентных действий, а такое лицо признается Участником Конкурса и становится претендентом на получение Приза, указанного в разделе 5 настоящего Положения.

6.7. Оператор осуществляет передачу Организатору поступивших Конкурсных работ и аккаунтов Участников Конкурса.

6.8. Конкурсные работы Участников проходят Модерацию в течение Сроков определения победителя.

6.9. Организатор имеет право по своему усмотрению дисквалифицировать Участника Конкурса, включая, но не ограничиваясь, в следующих случаях, если Конкурсная работа:

• содержит нецензурные выражения, призывы к насилию и т.д.;

• задевает честь и достоинство других Участников Конкурса;

• разжигает межнациональную, расовую, религиозную и иную рознь;

• нарушает права третьих лиц.

6.10. Оператор и/или Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные технические ограничения, препятствующие, в том числе, недобросовестным методам получения Приза (если применимо).

6.11. Становясь Участником, лицо соглашается, что Оператор и /или Организатор вправе публично использовать Конкурсную работу Участника без уплаты какого-либо вознаграждения такому Участнику. Организатор оставляет за собой право использовать Конкурсные работы Участников во всех своих маркетинговых материалах.

6.12. Участники Конкурса обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе и получением Призов, в установленные настоящим Положением сроки и порядке.

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАЛИСТОВ, ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

7.1. По окончанию Периода приема Конкурсных работ, посредством оценки Конкурсных работ Жюри определяет 3 (трех) Победителе Конкурса из числа всех присланных работ Участников, в соответствии со Сроками определения Победителя.

• Итоговая оценка Конкурсной работы определяется путем мнения всех членов Жюри. Каждый член Жюри оценивает работу согласно критериям, указанным в разделе 6 настоящего Положения.

7.2. После определения Победителя Конкурса в соответствии с настоящим Положением, Оператор Конкурса 04 августа 2021 г. размещает информацию о Победителях на странице Конкурса на сайте KP.ru и в комментариях к конкурсным постам на официальных страницах «Комсомольская правда» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/kpru, https://www.instagram.com/onlinekpru/ и TUI РОССИЯ https://vk.com/tuiru , https://www.instagram.com/tuirussia/. Организатор уведомляет о победе и о порядке получения Приза Победителя Конкурса, посредством направления сообщения на Аккаунт Участника.

7.3. Жюри формируется из нечетного количества членов с равными правами. В состав Жюри входят:

7.3.1. Ольга Иванова, руководитель PR TUI Россия

7.3.2.Виктор Канский, 1-й зам. шеф-редактора KP.RU

7.3.3. Татьяна Осадчук, руководитель продаж проекта KP.RU “Отдых в России”

7.5. Для получения Призов, указанных в разделе 5 настоящего Положения, Победитель обязан в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента уведомления о победе предоставить на электронную почту Организатора konkurs@tui.ru копии следующих документов (копии должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами):

паспорта гражданина Российской Федерации (страницы 2-3, а также страницы с отметкой о регистрации по месту жительства);

• СНИЛС;

• Свидетельства о постановке на учет физического лица (свидетельства о присвоении ИНН) или уведомления о постановке на учет (при их наличии).

• Также Победитель предоставляет Организатору следующую контактную информацию: точный адрес проживания для определения способа передачи Приза с обязательным указанием индекса, региона, области, населенного пункта, улицы, дома (корпус/строение), квартиры, а также номер мобильного телефона.

• Указание неполной/недостоверной контактной информации, а также отказ от предоставления копий документов, указанных в п.7.5 настоящего Положения, означают отказ от получения Приза.

• В момент получения Приза Победитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, и собственноручно подписывает акт о передаче Приза. Данный акт предоставляется Организатору Конкурса лично либо через уполномоченного посредника.

7.5.1. Победитель обязуется за свой счет выполнить обязательные медицинские тесты, установленные Правительством Сахалинской области в период его пребывания в Сахалинской области.

7.6. Если в течение 5 (пяти) календарных дней Победитель, претендующий на Приз, не отвечает на сообщения от Организатора о победе, отказывается от получения Приза, направив письменное уведомление на электронную почту Организатора konkurs@tui.ru, или отказывается предоставить информацию, указанную в п. 7.5 настоящего Положения, то он лишается права на получение Приза, а Организатор имеет право распорядиться Призом по собственному усмотрению иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ. Организатор не несет ответственности за неполучение, в том числе в установленный срок, писем, содержащих указанные в п. 7.5 настоящего Положения копии документов и контактную информацию, по техническим или иным причинам, не зависящим от Организатора.

7.7. Организатор/Оператор ни в какой мере не несет ответственности в том случае, если на сообщения с аккаунта/электронной почты Победителя будет отвечать не Победитель, а иное лицо.

7.8. Приз, указанный в разделе 5 настоящего Положения, выдается Победителю Конкурса в офисе Организатора по адресу: г. Москва, ул. Викторенко, д. 5, стр. 1, этаж 3. Датой вручения Приза считается дата его фактической передачи Победителю, зафиксированная в документе, подтверждающем получение Приза Победителем.

7.9. Победителю Конкурса, который не может получить Приз указанным выше способом, Приз будет отправлен почтовой/курьерской службой по адресу, указанному им в ответ на уведомление Организатора о победе, не позднее 10 августа 2021 года включительно. Способ передачи Победителю Приза определяется Организатором. Организатор оставляет за собой право изменить способ передачи Победителю Приза.

7.10. Дата вручения Победителю Конкурса Приза способом, указанным в п. 7.9. настоящего Положения, определяется по дате передачи Приза Организатором в почтовую/курьерскую службу.

7.11. С даты вручения Приза Победитель несет риск его случайной гибели или порчи. Организатор не несет ответственности за задержку доставки Призов по вине третьих лиц, осуществляющих такую доставку.

7.12. Замена Приза или какой-либо его части иными призами не допускается, Приз не может быть истребован Участником повторно. Приз не выдается в денежном эквиваленте и обмену не подлежит. Передача Призов третьим лицам не допускается.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Конкурс, Положение, а также любая деятельность, связанная с проведением Конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.2. Конкурс не является публичной офертой. Участие в Конкурсе не означает заключение договора в результате объявления публичной оферты, не влечет каких-либо обязательных отношений между Организатором, Оператором и Участниками.

8.3. В случае нарушения Участником Положения Конкурса, выявлении Организатором/Оператором мошеннических операций Участника с целью получения Приза, Организатор оставляет за собой право отказать в предоставлении Приза.

8.4. Организатор/Оператор вправе по своему усмотрению не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме как в случаях, предусмотренных Положением или на основании требований действующего законодательства Российской Федерации.

8.5. За исключением оговоренного Положения, все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы и убытки, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в сеть «Интернет»).

8.6. Принимая участие в Конкурсе, Участник, действуя по своей воле и в своем интересе, дает свое согласие Организатору/Оператору на обработку своих персональных данных на следующих условиях: персональные данные будут использоваться Организатором и Оператором, а также уполномоченными Организатором и Оператором лицами исключительно в целях проведения Конкурса не будут предоставляться третьим лицам для целей, не связанных с Конкурсом. Согласие дается на совершение следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение в случаях и в объеме, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Положением, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Согласие может быть в любой момент отозвано Участником путем направления уведомления по электронной почте в адрес Организатора – konkurs@tui.ru, в адрес Оператора russia@kp.ru. Отзыв согласия на обработку персональных данных считается отказом от участия в Конкурсе.

8.7. Организатор/Оператор не несут ответственность за технические сбои, в том числе за несвоевременную доставку/получение электронных сообщений, а также любые иные технические сбои интернет-провайдеров, предоставляющих услуги связи Участникам, возникшие не по вине Организатора/Оператора.

8.8. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность Призов должна проверяться Победителями непосредственно при их получении. Внешний вид Призов, их параметры и характеристики могут отличаться от их изображений в Конкурсном посте и упаковке Призов. Все претензии относительно качества Призов необходимо предъявлять непосредственно их производителю. Организатор не осуществляет гарантийный ремонт Призов Конкурса. При наступлении гарантийного случая Участник Конкурса может выбрать ближайший к месту своего проживания сервисный центр. По всем дополнительным вопросам Участник может обращаться к Организатору Конкурса по адресу электронной почты konkurs@tui.ru или на адрес Оператора russia@kp.ru.

8.9. Организатор, выполняя функции налогового агента по налогу на доходы физических лиц, предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц, полученных Победителями Конкурса в связи с передачей им Призов.

8.10. Все сообщения, отправленные Организатором и/или Оператором на аккаунт Участника, считаются отправленными и полученными в момент отправки электронного сообщения от Организатора и/или Оператора.

8.11. Организатор и Оператор не несут ответственности за пропуск сроков, установленных настоящим Положением для совершения действий участника. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, Приз по истечении срока для его получения не выдаётся.

8.12. Вся переписка с Участником Конкурса имеет силу с момента начала участия в Конкурсе Участником и сохраняет ее (силу) после окончания Конкурса, в том числе после момента получения Победителем Приза.