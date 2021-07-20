На пост генсека НАТО претендуют женщины из Прибалтики: Как они изменят отношения с Россией

Колинда Грабар-Китарович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В следующем году истекает срок полномочий генсека НАТО Йенса Столтенберга, который возглавил альянс еще в 2014 году. На днях он дал понять, что его преемницей может стать женщина. Гендерное равенство как одна из главных ценностей Запада добралось и до военного блока. И не на уровне рядовых и даже полковников-генералов, которых в войсках альянса уже хватает, а - генсека.

Традиционно высшую гражданскую должность в НАТО занимают деятели, имеющие опыт управления своими странами - в качестве президента, премьер-министра или, по крайнем мере министра иностранных дел. И в натовских кругах уже называют трех возможных кандидаток на замену Столтенбергу: бывшие президенты Хорватии Колинда Грабар-Китарович и Литвы Даля Грибаускайте и скоро сдающая свои полномочия президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Почему заговорили о дамах - разобрались. Теоретически есть и другие кандидатуры - та же бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй или бывшая глава внешнеполитического ведомства ЕС итальянка Федерика Могерини. Но, по разным причинам, они не в фаворитах. Хорватку и прибалтов выделяют, прежде всего, потому, что они представляют бывшие соцстраны и, как считают в альянсе, неплохо знают Россию, которая сейчас - главный противник и ситуативный партнер НАТО. Поэтому интересно прикинуть, кто из них и при каких условиях имеет шансы на историческое - ведь блоку уже за 70 - избрание.

Даля Грибаускайте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С согласованным всеми членами альянса кандидатом должны разобраться к весне-лету следующего года. Уже по этой причине нынешние прикидки - всего лишь начало поиска будущего «генсека в юбке». И возможности каждой дамы будут, безусловно, связаны с общей ситуацией в отношениях России и НАТО. Итак, «примерим» шансы указанных гражданок (представительницами прекрасного пола обзывать их уже запрещено) на политическую линию, которая обозначится в начале следующего года.

Сохраняется статус-кво: Москва по-прежнему для НАТО как враг главнее Пекина, но обострять отношения стороны не хотят и предпочитают удерживать свои позиции. Тогда эстонка Керсти Кальюлайд - самое то. Хоть у генсека блока и солидное положение, но решающий голос не за ним. Он должен четко следовать выработанной старшими партнерами и поддержанной младшими линии. Кальюлайд, которую в 2016 году буквально вытащили из еэсовского бюрократического болота (много лет работала в Аудиторской палате), поскольку другие кандидаты не получали в парламенте, где выбирают эстонского президента, большинства, была настолько «серой мышкой», что поначалу даже модераторы международных семинаров, не ведая, с кем говорят, просили ее представиться.

«Сильный» ход она сделала, пожалуй, лишь однажды, когда в 2019 году приехала, несмотря на резкое осуждение эстонских националистов, в Москву и встретилась с президентом Путиным. Поначалу даже заговорили о том, что она тем самым стала самым влиятельным политиком Прибалтики. Но потом госпожа президент резко сдала назад и уже больше ничем себя не проявила, снова верно следуя русофобскому курсу. Так что если нас ждет застойное будущее в российско-натовском сосуществовании, то серенькая и дисциплинированная Кальюлайд вполне может быть посажена в кресло генсека альянса.

Второй вариант - резкое обострение отношений. Москва и Брюссель ужесточают риторику и по новой пытаются давить на соперника, чтобы почувствовать границы его возможностей. Лучшего генсека НАТО в этом случае чем Даля Грибаускайте не найти. Личная, глубоко укоренившаяся русофобия и нескрываемая ненависть к российскому лидеру - отличительные черты бывшей два срока президентом страны литовки. Сдав полномочия в 2019 году, Даля Поликарповна мечтала о более масштабной карьере или в ЕС, или в ООН. Но стать главой Еврокомиссии ее так и не пригласили, с Объединенными нациями тоже не срослось. Но хотелось - очень…

Очевидно, что репутацию литовской «железной леди» подорвало ее прошлое. Вполне советское, когда она была и комсомолкой, и коммунисткой, и преподавала в Вильнюсской высшей партшколе. Более того, утверждают, что еще в молодости Даля, дочь красного партизана, а потом сержанта НКВД, была замечена одной влиятельной организацией и ответила на ее предложение положительно. Только вот проверить теперь это уже невозможно: из личного дела коммунистки и преподавателя партшколы бесследно исчезли аж 17 страниц. В книге журналистки Руты Янутене «Красная Даля» об этом и о многом другом подробно рассказано. Не зря ее за это из журналистики вышибли - сильный характер у Грибаускайте.

Керсти Кальюлайд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потом в ее биографии начался американский период, тоже довольно мутный, но вот в чем она всегда пыталась убедить лидеров Запада - я ваша! И даже на всех саммитах отчаянно пробивалась поближе к главным персонажам.

Столтенберга, по его признанию, тоже когда-то пытался завербовать КГБ, но он не дался. Если невыясненный вопрос о связях Грибаускайте с советскими чекистами не будет смущать натовскую верхушку, то можно быть уверенным: выберут генсеком ее - она русским глотку будет готова перегрызть.

Ну и третий вариант - здравомыслие берет верх и стороны, пусть осторожно и постепенно, пытаются восстановить почти сожженные мосты. Для этой задачи лучший генсек НАТО - хорватка Грабар-Китарович, консерватор и правоцентрист. В верности Западу и США сомнений нет - и училась в Америке, и была там послом, и помощником генсека альянса работала. В ее верности и надежности сомнений нет. К тому же женщина яркая и не зацикленная на светских условностях и «линии партии», которой, тем не менее, всегда следует.

Достаточно вспомнить, что Колинда, тогда еще президент, стала яркой звездой чемпионата мира в России в 2018 году, когда многие на Западе призывали лишить нас чемпионата или на худой конец бойкотировать его, - и с Путиным не побоялась встретиться, и так яростно болела за свою команду в финале, что в клетчатой хорватской майке появилась во всех газетах мира. «Наводить мосты» с ней было бы одно удовольствие…

Ждать осталось немного. И если вскоре услышим команду: «Равнение на грудь генсека!», - многое скажет то, кому эта грудь принадлежит. Взглянем на нее и сразу поймем, как Запад определился со своей линией в отношениях с Россией.

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