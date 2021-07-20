Виртуальные курилки и шпион начальника в компьютере: Отпустят ли нас на удаленку навсегда

Пандемия коронавируса мощным катком прокатилась по миру, и даже если вам посчастливилось не заболеть, скорее всего коварный вирус изменил и вашу жизнь. Благодаря ковиду у нас прочно закрепилась удаленка. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пандемия коронавируса мощным катком прокатилась по миру, и даже если вам посчастливилось не заболеть, скорее всего коварный вирус изменил и вашу жизнь. Благодаря ковиду у нас прочно закрепилась удаленка.

Последний опрос, проведенный исследовательским центром портала SuperJob.ru, показал, что почти 55% из россиян, отправленных трудиться из кухонь или спален, хотели бы продолжать вкалывать, не выходя из дома. А по офисному кулеру соскучилась лишь треть. Да и работодатели, похоже, только рады сплавить народ из бизнес-центров: число удаленных вакансий за год выросло в два раза.

«Комсомолка» изучила зарубежный опыт, чтобы понять, неужели работа из дома теперь новая нормальность.

ДЛИННЫЙ ПОВОДОК ДЛЯ СОТРУДНИКА

Начнем, пожалуй с США, где сам термин «удаленная работа» впервые и появился. Придумал его не жадный капиталист, когда увидел счета за электричество в офисе, а ученый-экономист. Джек Ниллес еще в 1972 году придумал «телеработу», которую предлагал делать по телефону — про интернет-то тогда никто не слышал.

Тогда зашло, прямо скажем, не очень. Зато сейчас в Нью-Йорке 40% офисного персонала работают из дома.

Французы также крепко полюбили удаленку, ведь согласно последним опросам почти 75% тех, кто трудился во время пандемии из дома, не хотели бы возвращаться к привычному ритму работы. Многие уже даже рассуждают о том, чтобы переехать из крупных городов «в деревню, к тетке в глушь, в Саратов» , ведь так можно неплохо сэкономить на аренде и других услугах, получая ту же самую зарплату. В Великобритании ситуация изменилась еще сильнее, ведь там на удаленку ушла почти четверть работоспособного населения.

При этом многие работодатели не стесняются плотно контролировать своих сотрудников, ведь в помощь им идут новые технологии, такие как программы по наблюдению за рабочим местом работника. Устанавливаешь такую на компьютер и все: теперь сотрудник под колпаком – можно посмотреть, сколько времени он провел перед включенным ноутбуком в какой-либо офисной программе или в почтовом приложении.

Так что увильнуть от работы не удастся, поэтому многим приходиться смириться с таким длинным поводком, на который их посадили работодатели.

САРКАЗМ НЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНЬЕ

Получается, теперь это наш золотой стандарт: работники получают больше свободного времени и возможность сэкономить на транспорте и офисной одежде, в то время как работодателю не нужно тратиться на аренду дополнительных помещений. Тем более, что страхи, будто отпущенные на свободу клерки забудут про работу за просмотром сериала, не подтвердились. Согласно исследованию портала Great Place to Work, в домашних условиях продуктивность работников не только не уменьшилась, но и выросла!

Но есть нюанс. Как говорят психологи, без живого общения многие коллективы начинают просто распадаться, а гениальные идеи, которые могли бы родиться, не появляются.

- Проблема сохранения и укрепления коллектива в рамках удаленной работы определенно существует, но она отличается для разных профессий. Одно дело, когда речь идет о какой-то деятельности, не предусматривающей творческую составляющую, например, например, труде стенографистки или оператора колл-центра, - считает доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева. - А вот когда мы имеем дело с креативными профессиями, где необходимо постоянно фонтанировать идеями и придумывать что-то новое, то для такого типа работы очень важен личный контакт, непосредственное общение за чашкой кофе или в столовой, чтобы был обмен эмоциями. И никакими «Зумами» и «Скайпами» такое общение не заменишь.

Кроме того, вылезла еще одна проблема — оказывается, мы не умеем общаться письменно. Например, как показал эксперимент эксперта в области управления Эрики Дхаван, распознать сарказм в тексте электронного письма смогли немногим более половины участников, в то время как в устной речи это удалось почти 80%. Конечно, сложно не понять, что именно хочет сказать тебе закатывающая глаза бухгалтерша. А вот когда она пишет формальное письмо, тут и не поймешь, где простая вежливость, а где истинный смысл слов.

Не случайно в период пандемии около 70% сотрудников признались, что неумелая электронная коммуникация довольно часто оказывается препятствием для выполнения их работы. Фото: Shutterstock

СОВМЕСТНЫЕ ОБЕДЫ В «ЗУМЕ»

Не случайно в период пандемии около 70% сотрудников признались, что неумелая электронная коммуникация довольно часто оказывается препятствием для выполнения их работы.

Коварность удаленки уже осознали крупные работодатели: Apple, Google и Microsoft, которые возвращают людей в офисы. Но тяжелая это работа: из дома вытянуть какого-нибудь менеджера среднего звена. Сотрудники Apple даже написали гневное письмо гендиректору Тиму Куку, в котором слезно просили не заставлять их разрываться между «семьями, благополучием и возможностью выполнять свою работу».

Доходит до крайностей. Японская компания Disco Corp потребовала от сотрудников, которые работают из дома, платить коллегам, которые продолжают лично присутствовать на работе. Правда делают это не живыми деньгами, а своей внутрикорпоративной виртуальной валютой. Но на нее можно, например, пообедать в столовой. И вот уже 90% сотрудников исправно просиживают офисные кресла.

А там, где вернуться к спорам включить или выключить кондиционер пока нельзя по эпидемиологическим показаниям, придумывают все новые способы сохранить коллективы. Конечно, речи о совместных выездах на шашлыки и философские беседы в духе «Ты меня уважаешь?» не идет. Но не только голь на выдумки хитра. Некоторые корпорации придумали сводить сотрудников на несколько часов вместе в формате видеоконференций, имитируя общение в столовой или в курилке. Другие даже практикуют совместные обеды всем коллективом, когда по видеосвязи сотрудники одновременно поедают свою любимые блюда и обмениваются новостями.

- В каком-то смысле повезло тем, кто устроился на работу уже во время всеобщей удаленки, - считает Татьяна Яничева. - Когда нет старожилов, которые часто подтрунивают над новичками, последние могут проявить свои профессиональные качества без этого давления со стороны коллектива. Поэтому если вы крепкий специалист, то не бойтесь идти на новое место работы, ну а если лодырь и халтурщик, то уж извините.

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