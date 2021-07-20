Пожилая россиянка отдала мошенникам на миллион больше, чтобы наверняка спасти дочь от вымышленного уголовного дела

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - Мошенничество в особо крупном размере. Аферистов разыскивают, ведется следствие. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько дней назад на телефон 67-летней москвички Елены Петровны* поступил звонок с неизвестного номера. Пожилая женщина взяла трубку и услышала женский голос, который представился ее дочерью Светланой. Звонившая была очень напугана и говорила быстро, поэтому Елена Петровна поверила, что разговаривает с дочкой.

Лже-Светлана сообщила «матери», что попала в ужасную историю: переходила дорогу на красный свет, засмотрелась в телефон и не заметила машину. Водитель, по словам Светы, успел среагировать, дернул руль в сторону и спас девушку от неминуемой гибели. Однако сам врезался в другие машины и сильно пострадал. На этом разговор внезапно оборвался, оставив Елену Петровну в смешанных чувствах. Пожилая женщина очень переживала за дочь, но не знала как может ей помочь.

Через несколько минут раздался новый звонок. На этот раз говорил мужчина, представившийся старшим следователем полиции Петровым. Лже-полицейский пояснил пенсионерке, что ее дочери Светлане грозит уголовное дело и всяческие проблемы, но есть выход: нужно только собрать миллион рублей, завернуть его в простыню и положить на заднее сидение машины, которую направят по адресу проживания бабушки. Если деньги поступят - проблем можно будет избежать, в противном же случае Светлану ждет суд и тюремный срок.

- Испуганная за судьбу дочки женщина согласилась на продиктованные условия и пошла собирать деньги для мошенников. Елена Петровна так распереживалась за дочь, что решила заплатить «полицейским» не запрошенный один миллион рублей, а в два раза больше. Пенсионерка рассудила, что удвоив сумму она гарантированно избавит дочь от всех проблем с законом. Пожилая женщина сложила в простыню два миллиона рублей и в назначенное время положила сверток на заднее сидение автомобиля такси, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Спустя некоторое время после передачи денег для лже-сотрудников полиции, Елена Петровна поняла, что стала жертвой мошенников. Женщина сразу направилась в настоящий отдел полиции и написала заявление на аферистов. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - Мошенничество в особо крупном размере. Аферистов разыскивают, ведется следствие.

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