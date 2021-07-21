Эксперт поделилась способами сбросить вес, набранный в пандемию: «Это нелегко, но при желании справится каждый»

Сладкая или жирная еда стимулирует выработку дофамина - гормона удовольствия, и это ненадолго заглушает тревогу и снижает стресс Фото: Shutterstock

Пандемия коронавируса стал источником повышенной тревоги и стресса. Неизвестная болезнь, непонятные пути заражения, вполне реальные смерти, неопределенность будущего - ожидать ли новый локдаун, удастся ли выехать в отпуск, что будет с моей работой и зарплатой. Напряжения очень много. Рука сама собой тянется за бутербродом и семечками. А кто-то, вернувшись домой с работы, сняв маску, сметает всю еду, что найдет в холодильнике - пока не уйдет напряжение после трудного дня... Если вы едите в стрессе, тревожась или от усталости - возможно, вы «эмоциональный едок».

Светлана Бронникова, кандидат психологических наук, клиническии психолог МГУ, психотерапевт с многолетним стажем, специалист по интуитивному питанию рассказала «Комсомолке», почему мы едим, когда не очень и хочется, и не можем остановиться, и как все же разорвать этот порочный цикл.

Среди эмоций человека одни самых сложных – страх и гнев. Тревога похожа на страх, но если у страха есть конкретный объект, то есть человек понимает, чего он боится, собак или пауков, например, то у тревоги такого объекта нет. Человек боится чего-то неопределенного. Беспокойство о будущем, о здоровье, о благополучии близких или результатах работы – это и есть тревога.

- С точки зрения психологов, тревога - это вредная привычка. Мозг обучается беспокойству еще в раннем детстве - тревожась, мы, таким образом, планируем последствия событий и пытаемся к ним подготовиться. Это может сработать на коротком промежутке времени, но в длительной перспективе мы погружаемся в пучину хронического напряжения, - говорит Светлана Бронникова.

От этих переживаний хочется как-то избавиться, но как?

- Мозг человека ищет, находит и запоминает самые быстрые решения проблемы. В случае, когда нужно избавиться от негативных переживаний, большинство привычно хватаются за сигарету, алкоголь или переедают, - объясняет психолог.

«Заедание» - один из наиболее популярных способов. Еда всегда рядом, и на короткое время такой способ действительно работает.

- Сладкая или жирная еда стимулирует выработку дофамина - гормона удовольствия, и это ненадолго заглушает тревогу и снижает стресс. Правда, в долговременной перспективе переедание чревато не только лишним весом, но и тем, что это станет основным способом решения любых проблем, - говорит Светлана Бронникова. - Человек перестает искать другие способы снятия напряжения, и любые эмоциональные проблемы пытается решать через еду. Таким людям кажется, что они зависимы от еды, хотя на самом деле они просто разучились обращаться со своими эмоциями.

Одним из побочных эффектов эпохи коронавируса стало массовое переедание Фото: Shutterstock

НЕ МОГУ НЕ ЕСТЬ. КТО ВИНОВАТ, И ЧТО ДЕЛАТЬ

В том, что мы передаем в ситуации стресса, отчасти виновата генетика. Около 30% населения Земли обладает мутировавшим, то есть изменившимся под воздействием каких-то факторов, геномом. Он и вызывает повышенный аппетит в ситуации стресса.

- Но дело не только в генетике. Неумение понимать собственные эмоции - психологи называют это состояние «алекситимия», что означает «неспособность описать словами свое настроение», - говорит эксперт. – И это также связано с эмоциональным перееданием. Исследования показали, что мы склонны заедать то, чего не можем назвать. Если человек способен обнаружить, осознать и описать собственные эмоции, то он не переедает под их воздействием. Хорошая новость - распознаванию эмоции можно научиться даже во взрослом возрасте!

Что же делать, если вы регулярно утешаете себя с помощью вкусной и обильной еды?

1. РИСОВАНИЕ, ПРОГУЛКА, МУЗЫКА И КОТИКИ

Зачастую люди считают, что достаточно просто запретить себе есть в состоянии стресса, и проблема решена, и эмоциональные едоки - всего лишь слабовольные, недисциплинированные люди. Однако попытка сесть на диету для эмоционального едока оборачивается еще большими приступами переедания.

Если вы замечаете, что пытаетесь регулировать стресс калориями, поставьте перед собой задачу освоить способы регуляции эмоций, не включающие еду.

Выпишите несколько вариантов: какие виды деятельности могли бы увлекать вас в достаточной степени, чтобы вы могли к ним обратиться, когда вам тревожно? Это могут быть совсем простые вещи - рисование, прогулка, прослушивание музыки или игра с любимым котом.

2. СДЕЛАТЬ ПАУЗУ

Еще один прием называется «техника паузы». Если вы обнаружили, что собираетесь есть вне привычного распорядка и без чувства голода, попробуйте не запрещать себе это (так мы лишь увеличиваем риск пищевого срыва), а поставить таймер на 10 минут и полностью сменить деятельность: например, выйти в другую комнату и, глядя в окно, посчитать все проезжающие мимо машины. Спустя 10 минут подумайте, действительно ли вы хотите решать проблему с помощью еды, или можете воздержаться?

- Эта техника основана на том, что мы переживаем собственные эмоции неравномерно, волнами. Любая негативная эмоция периодически усиливается, достигая пика, и затем на некоторое время слабеет. Часто потребность заесть нестерпимые переживания возникает на пике, и если немного подождать, интенсивность спадает, - говорит Светлана Бронникова.

3. СКОЛЬЗИМ НА ВОЛНЕ ЭМОЦИЙ

На этом же свойстве человеческой психики основана техника «серфинга на волне эмоций». Если вы ощущаете что что-то не так, вам не по себе, вы словно не в силах совладать с собой, это могут быть признаками тревоги, гнева или глубокой печали, которые «выбивают вас из колеи».

Попробуйте просто сесть, закрыть глаза и несколько минут внутри себя наблюдать за тем, что происходит, ничего специально не делая. Когда вы обнаружите пики и падения эмоциональной волны, станет проще: короткий пик острой эмоции нужно просто переждать, и затем наступит момент снижения волны, когда можно будет отвлечься на что-то еще. Такое упражнение позволяет снизить накал любых страстей, ощутить большую стабильность, и - не переедать.

4. ЦЕНИТЕ СЕБЯ

Что делать, если эти приемы не помогли и вы все же сорвались? Ни в коем случае не ругайте себя - это никак не поможет вам не переедать в будущем! Не отменяйте следующий прием пищи - это тоже не выход. Лучше позаботьтесь о себе - сходите на прогулку, сделайте растяжку или небольшой массаж, примите душ, поговорите с кем-то.

- Задача прекратить эмоциональное переедание - не из легких, поскольку необходимо обучить сопротивляющийся мозг новым способам регуляции эмоций, - говорит эксперт. – Но, поверьте, на это способен абсолютно каждый! Если не получается сделать это самостоятельно – стоит обратиться к психологу, который поможет вам научиться владеть собой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наконец-то ученые придумали для худеющих, как запереть рот на замок

Специальное устройство должно помочь быстро сбросить лишние килограммы (подробнее)