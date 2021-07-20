Без рекламных вливаний на простом конкурсе прокачали нашу группу в Viber: кейс от медиахолдинга «Комсомольская правда»

Viber в России второй по популярности мессенджер после What's up. Оба ассоциируются с личным общением и чатами, а не потреблением новостного контента. Может показаться, что аудитория там менее взыскательная, чем в Telegram. На самом деле, она просто другая.

В Telegram утвердились два формата подачи контента: подробная новостная лента по образцу информагентств, либо авторский блог с реакцией лидера мнений на события. В Viber аудитория ближе к «Одноклассникам»: старше, в каком-то смысле патриотичнее. Она не хочет перегружать себя тяжелым контентом, любит удивляться и лучше принимает эмоциональные истории.

Почему такой конкурс. Сложно не заметить пробудившийся за последние 5 — 7 лет интерес к судьбам людей, переживших Великую Отечественную. Число участников «Бессмертного полка» растет год от года. С экранов говорят о ключевых исторических фигурах и сражениях. Но оказалось, что герой есть почти в каждой семье. Люди не любят рассказывать о себе, но очень гордятся родными.

Что мы сделали. 30 апреля опубликовали анонс конкурса. Простая подводка и предложение участникам присылать в наш бот «военные истории предков, их подвиги, горести и повороты судьбы». Чтобы вместе написать «Историю нашей Победы».

Никаких призов не обещали. Да и материальная награда в этом случае неуместна: не будешь же среди историй героев выбирать самую-самую. Но конкурс предполагает результат. Мы решили, что будем публиковать лучшие сюжеты. Анонсировали, что сделаем это в нашей группе «ВКонтакте».

1) «Вконтакте» более публичная, открытая площадка в противовес мессенджеру, где многие ставят на аватарки рисунки, а имя пользователя заменять номер. Грубо говоря, «ВКонтакте» кажется чем-то более официальным.

2) Так мы прорекламировали наше сообщество в другой соцсети.

Сколько набрал пост-анонс.

20 000 — охват.

115 — сделали репост.

1386 — кликнули по ссылке.

528 — поставили лайк.

Еще мы разместили анонс акции во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках». Причем в ok.ru пост увидели 92 000 человек, на него поставили свыше 1000 классов.

Что присылали. Мы собрали около 100 историй. Это были полноценные рассказы людей о своем герое. Хотя сообщений было в 3,5 раза больше: некоторые досылали фрагменты или отправляли слишком короткий текст, чтобы считать его историей. Спама почти не было. Сообщения шли вплоть до 9 мая

Итог. Читатели видят, что у нас не безжизненная лента новостей. Мы общаемся с людьми и делаем из них ньюсмейкеров. Тема нашла отклик. Даже реклама в других соцсетях, которая состояла из лаконичного анонса и предложения узнать о конкурсе в Viber, показала хороший результат.