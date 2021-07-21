Центробанк может резко поднять ключевую ставку

Большинство аналитиков считают, что на этот раз ЦБ поднимет ставку в границах от 0,5% до 1% годовых. Фото: REUTERS

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ пройдет в эту пятницу, 23 июля. В регуляторе будут обсуждать денежно-кредитную политику. А именно - как затормозить набирающую обороты инфляцию. Задача нетривиальная. И вот какие рецепты есть у Центробанка.

ПОЧЕМУ РАСТЕТ ИНФЛЯЦИЯ

Последние данные Росстата не радуют. За последний год цены выросли на 6,5%. И это очередной антирекорд (если брать статистику за шесть лет). Но самое печальное - темпы никак не замедляются. Всего за 12 дней июля цены выросли 0,4%. Хотя и в ЦБ, и в Минэкономразвития предсказывали, что в июле и августе инфляция пойдет на спад. Не случилось.

Кроме того, в мире нарастает очередная волна коронавируса. Эксперты боятся, что страны снова начнут вводить ограничения. А это опять ударит по бизнесу и... подстегнет инфляцию. Ведь нынешний рост цен, как в России, так и в мире, вызван как увеличением спроса из-за программ раздачи денег, так и нехваткой предложения на рынке из-за временных остановок производств и банкротств, связанных с локдауном.

Есть два осторожных повода для радости. Первый - международный. Продовольственная организация ООН рапортовала, что цены на продукты питания впервые за последний год начали снижаться. А на Россию глобальные факторы тоже влияют. Второй повод - внутренний. В последнюю неделю на 3 - 5% подешевели картофель, лук, огурцы и помидоры. При этом рекордсмен роста - морковь - падать в цене, похоже, не собирается. Наоборот, еще сильнее дорожает - на 2% за неделю, если верить данным Росстата.

ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ ЦЕНТРОБАНК

Инструмент у Центробанка один - это ключевая ставка. Единственный вопрос, как сильно она может подняться. В начале года этот показатель был равен 4,25%, а потом в три захода поднялся до 5,5% годовых (см. графику). Ставка означает, что примерно за эту стоимость коммерческие банки могут брать деньги взаймы у ЦБ.

Ассортимент у ЦБ тоже небольшой. Минимальный шаг, на который может вырасти ставка, - 0,25%. Максимальной не существует. Так, в конце далекого 2014 года ее подняли сразу на 6,5 процентных пункта - до 17% годовых. Тогда надо было резко сбить панику на валютном рынке.

Большинство аналитиков считают, что на этот раз ЦБ поднимет ставку в границах от 0,5% до 1% годовых. И на фоне продолжающегося роста инфляции склоняются ко второй цифре.

- ЦБ России поднимет ключевую ставку либо 0,75 процентного пункта, либо на 1 процентный пункт. Вероятность этих двух сценариев примерно равна, - считает Константин Святный, главный управляющий портфелем УК «Атон-менеджмент».

Таким образом, после заседания в пятницу ставка может составить либо 6,25%, либо 6,5% годовых. В ЦБ такой сценарий тоже не исключали.

- Возможно, чтобы вернуть инфляционные ожидания назад, нам понадобится пойти выше 6% в определенных сценариях. Но это пока не решено, будет зависеть от поступающих данных, - заявлял в начале лет зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Кстати, частные инвесторы, опрошенные порталом Finam.ru, считают, что к концу года ставка может достигнуть 7%.

ГРАФИКА

Как росла ключевая ставка в этом году

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По данным ЦБ.

ВОПРОС РЕБРОМ

Как спасти сбережения от инфляции?

Цель Центробанка - сделать так, чтобы в течение нескольких месяцев инфляция была ниже ключевой ставки. Это нужно, чтобы сбить дальнейший рост цен. А поскольку инфляция пока останавливаться не собирается, то и ключевая ставка может забраться еще выше - до 7 - 8% годовых.

На этом фоне ставки по вкладам в банках уже стали расти. Если в начале года доходность опускалась до 3 - 4% в год, то сейчас можно легко найти вклады под 5 - 6%. И есть большие шансы, что вклады станут еще прибыльнее осенью и в конце этого года. В таких условиях сберегать станет выгоднее, чем тратить. И это именно то, чего хочет добиться Центробанк.

Отсюда вывод. Инфляция, скорее всего, останется на высоком уровне минимум год-полтора. Если у вас есть свободные деньги, их нужно обязательно держать в доходных инструментах. Самый консервативный из них - вклад. Доходность по нему покрывают инфляцию, а накопления до 1,4 млн рублей в одном банке защищены государством.

При этом класть всю сумму на один долгосрочный депозит не очень выгодно. Лучше раздробить сбережения на несколько вкладов с разными сроками (или один, но с возможностью частичного снятия). Тогда у вас будет возможность открыть вклад по более выгодной ставке через пару-тройку месяцев. И не терять при этом заработанные проценты.

Если хотите более высокую доходность, попробуйте индивидуальный инвестиционный счет. По нему можно получить и доход от облигаций (он сравним с процентами по вкладам), и налоговый вычет (13% от вложенной суммы). У этого инструмента есть свои ограничения и нюансы. Но в качестве дополнения к традиционным вкладам вполне подойдет.

А что если купить товары?

Конечно, по старой российской привычке можно спасти все сбережения в товарах длительного пользования. Но это не всегда может быть хорошей затеей. Во-первых, они уже сильно подорожали. Есть риск, что купите на пике, а потом цена снизится. Во-вторых, подобные товары очень сложно перепродать с прибылью. Условная техника или даже стройматериалы на вторичном рынке стоят на 20 - 30% ниже. Наверное, поэтому некоторые эксперты сейчас рекомендуют отложить ремонт или дорогостоящие покупки до следующего года. К этому времени ажиотаж на рынке должен сойти на нет, а цены - скорректироваться.