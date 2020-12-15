Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС): как получить от государства 52 тысяч рублей и стать инвестором

С 2016 года в России действуют льготные условия для частных инвесторов. Фото: Shutterstock

С 2016 года в России действуют льготные условия для частных инвесторов. Они могут получить налоговый вычет со своих вложений на бирже. Во многом нынешний биржевой бум связан именно с этим. Для тех, кто еще ничего не знает об этом выгодном инструменте, все подробно рассказываем.

Что такое ИИС?

Это аббревиатура, означающая «индивидуальный инвестиционный счет». Такой инструмент специально придумали в Минфине, чтобы стимулировать приход частных инвесторов на биржу. Но в первые пару лет народ реагировал вяло. В основном акции и облигации на фондовом рынке продолжали покупать и продавать те же самые люди. Просто у них появился еще один счет. Настоящий бум произошел в прошлом и в этом году. Ставки по вкладам стали быстро снижаться. И россияне стали искать альтернативные способы инвестиций. А тут и брокеры подоспели - разработали удобные мобильные приложения, в которых разберется любой «чайник».

Зачем это государству?

Как принято считать, инвестиции - это более выгодный способ перераспределения средств в экономике. В этом случае компании получают деньги частных инвесторов напрямую - без участия банков, которые обычно забирают себе минимум 2-4%. Брокеры в отличие от них берут гораздо меньше - в среднем 0,1% от суммы сделки.

Чем ИИС отличается от обычного брокерского счета?

По своей сути - ничем. Это такой же брокерский счет, только с добавленной ценностью. По нему можно получить налоговый вычет: либо 13% от вложенной суммы, либо освобождение от налогов на прибыль. В первом случае можно вложить не больше 400 тысяч рублей в год. Во втором - ограничений нет. Но физически положить на ИИС больше миллиона рублей в год нельзя, это запрещает законодательство.

Какие еще ограничения есть?

Их несколько. Во-первых, для первого и самого популярного типа вычета у вас должен быть подоходный налог (который облагается по ставке 13%). Если вы предприниматель или у вас нет официальных доходов, то получить вычет не выйдет. Сначала налоги, потом вычет. Во-вторых, держать деньги на счете нужно не меньше трех лет с момента его открытия. Это тоже вполне объяснимо. Государство заинтересовано в долгосрочных инвесторах, а не спекулянтах, которые захотят открыть счет только ради одноразовой выгоды.

Как часто можно получать вычет?

Хоть каждый год. Здесь сроки не ограничены. По первому типу вычета для этого нужно лишь вносить на счет дополнительные средства. К примеру, если в 2019 году год внесли 200 тысяч, то в 2020 году можно получить 26 тысяч (13%) от государства. Если добавили в 2020-м еще 100 тысяч, то в 2021-м можно вернуть 13 тысяч с новой суммы. Если ничего не вносили, то права на вычет не возникнет.

Что нужно сделать, чтобы получить вычет?

Все довольно просто. Брокеры обычно предоставляют весь пакет документов, который нужно предоставить в налоговую. Пишете заявление на налоговый вычет. Это можно сделать начиная с января следующего календарного года. То есть, если успеете открыть ИИС и внести на счет деньги до 31 декабря 2020 года, то попросить вернуть 13% с вложенной суммы можно уже в начале января 2021 года. А получить деньги - уже в марте-апреле. Главное - не ждать слишком долго. Во-первых, потому что инфляция съедает эти деньги. Во-вторых, потому что срок давности для заявлений на получение налогового вычета - три года. Если забудете, будет обидно.

Что можно покупать в рамках ИИС?

Почти все биржевые инструменты, которые есть в России - на Московской или Санкт-Петербургской бирже. В основном это акции и облигации российских и зарубежных компаний: от Газпрома до «Теслы» Илона Маска. Кроме того, можно покупать биржевые фонды - это сборные солянки разных активов, специально подобранные управляющими. Можно быть как пассивным инвестором («купить и держать»), так и активным спекулянтом. Ограничений по поведению на бирже у ИИС нет. Главное - не выводить деньги со счета в течение трех лет. Тогда придется лишиться права на налоговый вычет.

А если мне срочно понадобятся деньги, я смогу их вывести?

Все будет зависеть от того, получили вы деньги от государства или еще нет. Если вы еще не подавали заявку, то вывести деньги можно без проблем. Закон это разрешает. А если уже вернули себе 13%, тогда полученную выгоду придется вернуть. Обычно брокер в таком случае при закрытии счета возвращает клиенту не всю сумму, а резервирует часть средств для налоговой.

Не отменят ли этот аттракцион щедрости?

Этот вопрос Минфину задают постоянно. Пока планов по отмене этого механизма нет. Количество счетов и денег на них не такое большое, чтобы это было серьезной статьей расходов. Но вполне вероятно, что в тот или иной момент лавочку прикроют. Поэтому такой возможностью стоит воспользоваться.

Какая стратегия лучше всего подходит для новичков?

Как отмечают эксперты Московской биржи и НАУФОР, начинающие инвесторы довольно консервативны. Большинство идут по самому простому пути - покупают на все деньги облигации федерального займа (ОФЗ). Это аналог банковских вкладов. Они приносят те же самые 4 - 5% годовых. Но если добавить к ним налоговый вычет, то средняя доходность за три года будет вдвое больше - 8 - 9% годовых.

Могу ли я потерять деньги на ИИС?

Как и любые вложения на фондовом рынке, они подвержены риску. Стоимость акций может меняться. К примеру, во время пандемии резко упали ценные бумаги авиаперевозчиков и круизных компаний. Предсказать этого не мог никто. Но особенность биржевых инструментов в том, что после падения они почти всегда идут в рост. В среднем рост фондовых индексов опережает инфляцию. Поэтому на длинных отрезках времени (от 5 лет) вероятность получить на бирже более высокий доход, чем в банке, составляет выше 90%. Налоговый вычет, который дает инвестору гарантированную доходность, еще больше увеличивает эту вероятность.

Как принято считать, инвестиции - это более выгодный способ перераспределения средств в экономике. Фото: Shutterstock

То есть, лучше закрыть вклад в банке и отнести все деньги брокеру?

Не совсем. Финансовые советники рекомендуют держать деньги в разных инструментах. Вклад - это фундамент личных/семейных финансов. В банке должен лежать ваш резервный фонд. Оставьте на вкладах в рублях и валюте сумму, эквивалентную вашим расходам в течение 3 - 6 месяцев. А уже излишки можно инвестировать на биржу.

А что будет, если брокер или управляющая компания обанкротится?

В отличие от банков, такое случается очень редко. У брокеров очень стабильный бизнес, потому что они живут на комиссиях со сделок. Хотя такой сценарий не стоит отвергать полностью. Системы страхования инвестиций (по аналогии с системой страхования вкладов) в России нет. Поэтому лучше знать нюансы, чтобы снизить этот риск до нуля. Главный принцип - держать деньги в ценных бумагах, а не наличными на брокерском счете. В этом случае за вами записаны права на те или иные бумаги. И даже если управляющая компания обанкротится, всех ее клиентов передадут другому участнику рынка. А у вас как было 100 акций Газпрома, так и останутся. Другое дело, если деньги просто лежали у вас на счете. Тогда вы становитесь в очередь кредиторов и вернуть сбережения будет сложно. Поэтому, если зашли на биржу, то лучше держать средства в акциях и облигациях, хотя бы государственных. Последнее снизит риск падения котировок до минимума, а риск банкротства посредника исключит полностью.

А если у меня много денег, могу ли я открыть 10 ИИС?

Эту лазейку закрыли в законодательстве в самом начале. Иначе богатые люди с высокими зарплатами дробили бы свои капиталы и получали сверхдоходы. Задача Минфина была в том, чтобы привлечь на биржу массового инвестора, а не поощрить небольшую кучку людей и без того неплохо зарабатывающих.

Если мне не нравится один брокер и я хочу перейти к другому. Как это сделать?

Такой переход возможен. И здесь два пути. Первый - сделать перевод всех ценных бумаг, лежащих на счете. Но тогда придется заплатить комиссию за каждый актив. Это накладно. Второй путь - продать все бумаги на одном счете, закрыть его и открыть ИИС у другого брокера. Одновременно иметь два ИИС нельзя.

Сколько можно заработать максимально?

Предсказать доходность на фондовом рынке невозможно. Все зависит от того, куда именно вы вложите деньги и как активно будете покупать/продавать бумаги. При этом спекуляции не всегда приносят доход. Вероятность ошибок, особенно у новичков, очень велика. Поэтому эксперты рекомендуют начать с консервативных инвестиций (тех же ОФЗ) и постепенно увеличивать портфель за счет более рискованных инструментов (акций). Лучшая стратегия - вносить небольшие средства на счет раз в месяц и сразу же покупать на них ценные бумаги.

Почему нужно успеть до конца декабря?

В этом случае можно получить высокую доходность за короткий срок. Считайте сами. Допустим, вы открыли ИИС и внесли на него 100 тысяч рублей 28 декабря 2020 года. Уже 11 января 2021 года (то есть спустя две недели) вы можете отнести в налоговую заявление на налоговый вычет, чтобы получить 13% от вложенной суммы в прошлом календарном году. В ФНС недавно пообещали, что перечислять вычеты будут быстрее (а не через четыре месяца как раньше). То есть уже в конце марта или начале апреля вы сможете вернуть 13 тысяч. Чистая доходность за три месяца составит 13%. Для сравнения, это 52% годовых. И эти деньги можно будет сразу же вложить в другие доходные инструменты.

Окей, почти убедили. Где открывать этот ИИС?

Сейчас почти в любом крупном банке есть брокерские подразделения, которые работают с частными инвесторами. Лидерами рынка, по данным Мосбиржи, являются «Тинькофф», Сбер, ВТБ, Брокеркредитсервис, Альфа-Банк, «Открытие», «Финам». Плюс крупных операторов рынка в том, что у них уже отлажены все процессы и есть удобные мобильные приложения, где можно покупать и продавать ценные бумаги.