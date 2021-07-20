«Мы сидели на крышах и смотрели, как поток уносит машины»: Пережившие «наводнение века» в Европе рассказывают, как это было

По меньшей мере 164 человека считаются жертвами наводнения на западе Германии. Фото: REUTERS

Вода постепенно уходит из затопленных районов Германии и Бельгии, люди получают возможность разобрать завалы и оценить ущерб своим домам и другому имуществу. А еще теперь они могут рассказать, как выжили, когда пришла большая вода.

- Это было похоже на цунами, настолько резко и внезапно все началось, - с содроганием вспоминает сейчас бельгиец Пол Брассер. - Мы с женой и детьми уже собирались ложиться спать, когда поняли, что вода не только на улице, она уже в нашем доме.

Семья отправилась на второй этаж, пытаясь укрыться от воды. Но ее уровень стремительно поднимался. В итоге, утро Брассеры встречали на крыше, наблюдая, как вода затапливает все вокруг, унося течением припаркованные автомобили, летнюю мебель, велосипеды, пишет Euronews.

- Мы видели, как разрушаются здания и их обломки падают в воду, как люди, точно как и мы, сидят на крышах, - продолжает мужчина.

Перебираясь с одной крыши на другую (благо здания расположены вплотную друг к другу), 15 человек соседей собрались вместе на верхнем этаже одного из домов, чтобы дождаться помощи спасателей. Это продолжалось более девяти часов. Приплывшие сотрудники пожарной службы сначала сняли с крыши детей, в то время, как родители рисковали своей жизнью - в этот момент кровля стала разрушаться.

Свидетели разгула стихии вспоминают, что вода поднималась с небывалой скоростью и сносила всё на своём пути. Фото: REUTERS

Более 180 человек бельгийцев и немцев стали жертвами разбушевавшейся стихии. Более тысячи семей остались без крыши над головой, их дома полностью разрушены наводнением.

После того, как вода отступила, перед властями Германии, Бельгии, Австрии, Франции и Нидерландов встала непростая задача: устранить последствия непогоды, наладить водоснабжение и подачу электричества, а также разобрать завалы и предоставить потерпевшим временное жилье.

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Работа одного из центров по распределению помощи пострадавшим от наводнения. Фото: REUTERS

- Это было худшее, что когда-либо случалось со мной. Слава богу, мы все остались живы, - говорит житель немецкого города Бад-Нойенар-Арвайлер Андреас Вахтвейтель. Дом мужчины оказался затоплен и теперь в нем невозможно жить. - Рядом с нами находится больница и пациенты оказались в водной ловушке. Мы слышали крики. Это катастрофа.

- Мне потребуется так много времени и средств, чтобы заново отстроить ресторан на том месте, где он был прежде, - сетует владелец пиццерии Франко Романелли. Потоки воды снесли всю мебель, какая была в заведении и на улице. - Мы не говорим о нескольких тысячах евро, по приблизительным подсчетам ущерб составит несколько сотен тысяч!

- Когда я смотрю на разрушенный Бад-Нойенар-Арвайлер, я плачу. Это ведь мой дом! - добавляет Романелли, перебравшийся в Германию еще в детстве.