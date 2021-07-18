«Разрушено все»: Немецкие военные, посланные на помощь жертвам наводнения, сами оказываются в плену большой воды

В Германии из-за наводнения затопило автотрассы Фото: REUTERS

Старый свет – в первую очередь Германия и Бельгия – не могут оправиться от последствий мощнейших ливней, которые привели к самому крупному за последние сто лет наводнению. Число погибших уже перевалило за 180 человек, и очевидно, что данные эти неполные, ведь еще несколько сотен числятся пропавшими без вести.

Масштабы разрушений после потопа поражают. Фото: REUTERS

К воскресенью дожди утихли, и теперь власти пытаются оценить масштаб разрушений. Но пока никто не называет даже приблизительных цифр.

- Я сидел дома на втором этаже, смотрел по телевизору новости о наводнении. И тут жена говорит: «Это что, наша машина там сейчас проплыла?» - рассказывает журналистам житель городка Вассенберг.

Жители покидают дома, спасаясь от большой воды. Фото: REUTERS

Большая вода пришла сюда, прорвав дамбу неподалеку.

- Я спустился вниз, на первом этаже воды было уже по плечи, - вспоминает мужчина. – Не представляю, что делать с домом, разрушено все.

Теперь он, как и его соседи, ждут, что скажут им власти, на какие компенсации они смогут рассчитывать.

Улицы немецких городков превратились в реки. Фото: REUTERS

В такой водной ловушке оказались не только мирные жители. Есть несколько фактов, когда быстро прибывающая вода застигала врасплох военных. Их привлекли, чтобы с помощью тяжелой техники расчищать автобаны, но очередная прорванная дамба и плотина – и вот уже сами военные спасаются на крышах своих БТР-ов.

- Многие люди потеряли все, что зарабатывали целую жизнь: имущество, дома, крышу над головой, - сказал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Ангела Меркель встретилась с жителями городов, пострадавших от наводнения. Фото: REUTERS

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправилась в пострадавшие от наводнения районы Бельгии:

- Мое сердце с теми, кто потерял свои дома и сбережения. Я говорю каждому пострадавшему: Европа с вами. Мы поможем вам восстановиться.

Помогать придется многим. От самого страшного наводнения в Старом свете на памяти живущих пострадали также Нидерланды, Франция и Швейцария. Причем список подтопленных районов растет.

Вслед за Германией ливни пришли и в соседнюю Австрию. Картина там схожая: улицы городов превратились в бурные реки, власти призывают людей не выходить на улицы и не спускаться в подвалы и подземные паркинги. О жертвах большой воды пока не сообщается, но в соцсетях хватает сообщений о том, как потоком уносит людей.