Эксперт объяснил парадокс пандемии в Великобритании: При коллективном иммунитете в 70 процентов заболеваемость в два раза выше, чем в России!

Эксперт объяснил парадокс пандемии в Великобритании Фото: REUTERS

Новости, которые приходят из Великобритании, не укладываются в наши привычные представления о развитии пандемии. Около 70 процентов подданных Ее Величества сделали прививку от коронавируса. Вроде бы этого должно хватить для формирования коллективного иммунитета, учитывая, что еще около 5 миллионов британцев переболели и получили естественный иммунитет. В теории при таком уровне иммунизации должны разрываться цепочки распространения инфекции. Но ничего подобного не происходит: в чуть ли не поголовно вакцинированной Британии наблюдается рекордный рост заболеваемости - около 50 тысяч случаев в день. Это примерно вдвое больше чем у нас! И самое удивительное, что на этом фоне англичане отменяют коронавирусные ограничения. Тут явно не сходятся концы с концами! Разобраться в этой парадоксальной ситуации мы попросили эксперта Высшей Школы управления здравоохранением Сеченовского Университета Артема Гиля.

- Артем Юрьевич, почему коллективный иммунитет, на который мы возлагали такие большие надежды, в Великобритании не работает?

- Всплеск заболеваемости в Великобритании можно частично объяснить распространением нового индийского дельта-варианта коронавируса. Имеются данные, что вакцины не защищают на 100 процентов от заражения коронавирусом, в том числе дельта-штаммом. Именно он в основном регистрируется настоящее время в Великобритании. Дельта-вариант более заразный и он охватил молодые невакцинированные группы населения, среди которых его распространение происходит наиболее быстро. Вакцины скорее защищают от тяжелого течения болезни и от летального исхода. При таком вирусе следует ожидать, что эффект коллективного иммунитета будет проявляться при наличии антител в крови или клеточного иммунитета у 90 процентов населения и выше. Сейчас мы видим на примере Великобритании, что 70 процентов это маловато для коллективного иммунитета.

- Тогда почему на фоне роста заболеваемости англичане отменяют ограничения?

- Потому что система здравоохранения пока справляется. Нет признаков перегрузки стационаров или избыточной госпитализации. Если они появятся, тогда власти вернут жесткие ограничения, карантин и так далее. Надо учесть, что параллельно на фоне отмены ограничений в Великобритании успешно проходит массовая информационная кампания, которая призывает людей самоизолироваться у себя дома как минимум на 10 дней. И многие англичане добровольно ушли на карантин и начали работать из дома. С одной стороны сработал английский менталитет - в отличие от нас они очень ответственно относятся к своему здоровью. А с другой стороны власти применяют очень жесткие меры защиты людей, которые добровольно уходят на удаленную работу. Любые попытки работодателей давить на решивших самоизолироваться сотрудников, чтобы они вышли в офис, пресекаются самым решительным образом. Ну, и хороший пример показал премьер-министр Борис Джонсон, который сам ушел на самоизоляцию, работает из дома, несмотря на то, что является самым высокопоставленным чиновником в государстве. Кроме того, власти Великобритании открыто говорят: мы снимаем ограничения сейчас, чтобы снова ввести их зимой или осенью.

- Странная логика…

- Коронавирус слабо, но подвержен влиянию сезонного фактора. Поэтому власти, не упуская из виду задачу достижения коллективного иммунитета, рассуждают следующим образом: лучше ослабить ограничения сейчас, потому что летом респираторно-вирусные инфекции протекают легче, чем зимой и осенью

- То есть не дают такой тяжелой картины болезни?

- Да, это связано с климатическим фактором и состоянием иммунитета организма. Кроме того, на это решение повлиял фактор усталости - и люди, и экономика, и государство устали от запретительных мер. Нужна передышка. Поэтому Борис Джонсон заявил: если не сейчас ослаблять ограничения, то когда?

- Бросается в глаза, что несмотря на высокие показатели заболеваемости, смертность в Великобритании очень низкая. Например, за 19 июля там зафиксировано 46 558 новых случаев при этом 96 человек умерло. Для сравнения у нас 23 770 заболевших, но летальных случаев 784 - почти в 10 раз больше...

- Следует учесть уровень здравоохранения и качество оказания помощи в палатах реанимации и интенсивной терапии. Летальность зависит в том числе и от этого фактора. Их система здравоохранения справляется с вытаскиванием больных из тяжелого состояния. Но если мы сравним средний английский госпиталь и нашу обычную районную или городскую больницу, то сравнение, мягко говоря, будет не в нашу пользу. Кроме того, у дельта-вируса летальность оценивается на уровне 0,2 процента, а у “дикого” альфа-варианта, который распространялся изначально, этот показатель составлял на пике значений 7%, снизившись в настоящее время до 2 процентов при значительной вариабельности между странами. То есть дельта-вирус более заразный, легче распространяется, но в разы менее летальный по сравнению с “уханьским штаммом”. Я думаю, это обстоятельство тоже повлияло на решение снять ограничения.

- Соответственно, нам тоже нужно быть готовыми, что высокий уровень иммунизации населения не будет означать сокращения заболеваемости?

- У нас, к сожалению уровень, вакцинации очень низкий, чтобы оглядываться на Великобританию. В России полностью прошли вакцинацию двумя дозами вакцины 14 процентов населения. Это очень мало! Поэтому у нас пока рост заболеваемости и смертность определяется низким уровнем иммунизации, широким распространением вируса и мягкой ограничительной политикой.

- Тем не менее, разработчики Pfizer, Moderna, AstraZeneca,- вакцин которые используются в том числе и в Великобритании, заявляли достаточно высокий уровень эффективности - порядка 90 процентов. Но мы видим, что это не защищает от заражения. Как это понимать? Производители лукавили, оглашая эти цифры или мы, как потребители, в чем-то не разобрались?

- Эти данные приводились в отношении 90-процентной защиты от госпитализации при инфицировании дельта-вариантом вируса, причем эти результаты пока еще не были опубликованы в рецензируемых авторитетных журналах типа Lancet. По российским вакцинам такие данные тоже не опубликованы в надежных изданиях, но имеются заявления производителей отечественных вакцин и чиновников здравоохранения о схожей высокой эффективности отечественных вакцин. То есть речь идет о 90 процентной и выше защите от тяжелого течения заболевания. К сожалению, пока все это представляет собой мнение экспертов и производителей вакцин. Необходимо дождаться публикации достоверных научных результатов.