В Британии отменяются ограничения из-за коронавируса

С 19 июля жителям Англии не обязательно носить маски на улицах и соблюдать социальную дистанцию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С понедельника, 19 июля, на территории Англии прекращают действовать ограничения, которые британские власти ранее ввели из-за пандемии коронавируса. В частности, англичанам теперь не обязательно носить защитные маски на улицах и соблюдать социальную дистанцию в многолюдных местах.

Кроме того, с этого дня разрешено посещать ночные клубы и собираться большими компаниями, как на улицах, так и в закрытых помещениях, а сотрудники компаний начнут возвращаться на работу в офисы. Отмечается также, что прошедшим вакцинацию против COVID-19 британцам при въезде в Соединенное Королевство из-за границы не нужно будет соблюдать обязательный двухнедельный карантин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее о том, что в стране с 19 июля отменят повсеместное ношение защитных масок и другие ограничительные меры, объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.