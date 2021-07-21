Очень бедный президент: Лидером Перу стал бывший школьный учитель

Главным лозунгом, с которым Кастильо победил на выборах, стало заявление о том, что в богатой стране больше не будет бедных Фото: REUTERS

В Перу после долгих подсчетов огласили результаты второго тура президентской гонки: с минимальным отрывом победителем в ней признан Педро Кастильо, набравший 50,12% голосов. Перевес в 44 тысячи голосов для страны с населением более 32 миллионов человек – это действительно очень немного.

Кейко Фухимори, соперница Кастильо, дочь Альберто Фухимори, президента Перу в 1990-2000 годах, на данный момент отбывающего тюремное заключение, уже заявила, что победу у нее украли. Вместе с тем, она призвала своих сторонников бороться исключительно конституционными методами, избегая беспорядков и насилия, сообщает BBC.

Впрочем, после того, как международные наблюдатели признали выборы честными, Фухимори признала поражение, и ее заявления о борьбе - лишь попытка сделать хорошую мину при плохой игре. А политическая игра у Фухимори действительно не клеится – 46-летняя мать двоих детей, жена гражданина США, основатель и лидер либеральной партии «Народная сила» трижды выходила во второй тур президентских выборов и трижды его проигрывала.

Педро Кастильо, выступивший с речью перед сторонниками, заявил, что не держит зла на Фухимори и надеется на плодотворное сотрудничество с ней на благо Перу. А еще он призвал соотечественников к единству.

Главным лозунгом, с которым Кастильо победил на выборах, стало заявление о том, что в богатой стране больше не будет бедных.

При этом самого его называют самым бедным президентом в истории республики.

Нынешний президент Перу родился и вырос в крестьянской семье, работал школьным учителем, а позже стал профсоюзным деятелем. Известность 51-летний Кастильо получил четыре года назад, когда возглавил забастовку, заставившую правительство пойти на повышение зарплат.

Среди его предвыборных обещаний: национализация горнорудной промышленности (Перу занимает второе в мире место по добыче меди, также в стране добывается золото, серебро, нефть и прочие полезные ископаемые), создание как минимум миллиона рабочих мест, повышение налогов для богатых.

В отличие от соседней Венесуэлы в Перу не ведется антиамериканская политика, однако Кастильо придерживается достаточно жестких взглядов на «западные ценности»: он является убежденным противником однополых браков и обещает выдворить из страны всех нелегальных мигрантов, которые, по его мнению, виновны в большинстве преступлений в стране.

При этом в Вашингтоне признали Кастильо в качестве законно избранного президента Перу: госсекретарь США Энтони Блинкен уже поздравил его с победой на выборах. Более того, он назвал эти выборы «моделью демократии для всего региона». Но при всем этом в Госдепе США выражают свою обеспокоенность по поводу антиамериканских настроений нового президента Перу.

Бывший президент Чили, Мишель Бачелет, занимающая сейчас пост Верховного комиссара ООН по правам человека, также призывала всех перуанцев признать «очевидную победу Кастильо». В своем заявлении она также осудила «язык вражды и дискриминацию, пронизывавших эту предвыборную кампанию».

Победа Кастильо – законна, но нерадостна для многих его соотечественников. Известный перуанский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса настаивает, что новый президент страны «олицетворяет исчезновение демократии и свободы в Перу».

По данным ФТС РФ российско-перуанский товарооборот составляет порядка 0,5 миллиарда долларов США. В структуре российского экспорта в Перу преобладают удобрения (азотные и калийные), нефтепродукты (смеси битумные, мазут), вычислительные машины, черные металлы и изделия из них, химикаты (трифосфат натрия, ангидрид фталевый, карбонат калия), пшеница, телекоммуникационное оборудование, бумага и картон, каучук. Основные статьи российского импорта: медь и цинк, фрукты (авокадо, виноград, манго, цитрусовые, гранат и др.), рыба и морепродукты, масличные семена, кофе и специи, органические красители, текстиль.

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