Колючее золото: Как черный рынок кактусов развивается благодаря пандемии

Ради денег мафия готова пойти на все и захватывает все новые рынки, причем самые необычные. Наркотики и оружие? Это банально. То ли дело подпольная торговля аквариумными рыбками или редкими видами кактусов. Фото: Shutterstock

Ради денег мафия готова пойти на все и захватывает все новые рынки, причем самые необычные. Наркотики и оружие? Это банально. То ли дело подпольная торговля аквариумными рыбками или редкими видами кактусов. Этот нелегальный бизнес способен приносить его владельцам серьезные дивиденды.

О прибыльности и масштабах «зеленого дела» красноречиво говорят итоги операции «Атакама», проведенной итальянскими правоохранителями. В ходе нее было изъято более 1 000 редчайших кактусов, стоимость которых, по самым скромным оценкам, составляет 1,2 миллиона долларов. Историю банды, которая решила разбогатеть, опустошая пустыни, рассказывает The New York Times.

НЕОЖИДАННАЯ НАХОДКА

В феврале 2020 года итальянская полиция наведалась в гости к Андреа Пьомбетти, известному коллекционеру и продавцу кактусов. Причем известен он не только в узком кругу любителей колючих растений, но и стражей порядка: в 2013 году у него уже изымали партию из 600 чилийских кактусов. Но дело тогда так и не было возбуждено из-за бюрократических проволочек.

- У многих экологических преступлений в Италии есть такая проблема. Они тянутся по четыре - пять лет и закрываются в связи с истечением срока давности, - сетует подполковник Симоне Чеккини, начальник отдела охраны дикой природы местной квестуры.

Вот Пьеомбетти и решил, что привлечь за этот бизнес его никогда не удастся, и развернулся на полную. В Сенигаллии, городе на Адриатическом побережье, на пристроенной к его дому оранжерее было обнаружено около 1 000 охраняемых кактусов чилийских видов Copiapoa и Eriosyce, размером от бейсбольного до волейбольного мяча.

Подозреваемый вел себя нагло и, смеясь полицейским в лицо, утверждал, что растения вырастил сам и для себя, что называется, для души.

Не учел экопреступник только того, что на этот раз прокуроры были намерены довести дело до суда и хорошо подготовились к визиту. В частности, в состав группы был включен Андреа Каттабрига, именитый эксперт по кактусам и президент Ассоциации по биоразнообразию и сохранению видов. Первые же его комментарии моментально стерли с лица Пьеомбетти хитрую ухмылку — многие колючие растения оказались занесенными в красную книгу, а возраст отдельных экземпляров превышал 100 лет. Так что рассказывать сказки про их выращивание «на окне», стало уже невозможно.

КОРОНАВИРУС И КАКТУСЫ

Как и рынок тигровых костей, слоновой кости, чешуи панголина и рога носорога, процветает и незаконная глобальная торговля растениями.

- Практически каждое растение, которое вы можете себе представить, в той или иной мере является объектом незаконной торговли. Если есть спрос, то будет и предложение, - говорит Каттабрига.

В пандемию коронавируса особенно возрос спрос на кактусы, ставшие настоящими «любимцами социальных сетей» за их необычный внешний вид и минимальные требования к уходу. В итоге магазины с трудом удерживают наличие требуемого ассортимента.

Коллекционеры и раньше были готовы отдавать баснословные суммы за «зеленый товар», приобрести который легально может быть очень трудно или вовсе невозможно. Большинство стран запрещают сбор некоторых или всех этих редких видов из дикой природы.

Многие виды кактусов очень локализованы, они встречаются, например, только на определенных крутых известняковых скалах в Мексике или на одном песчаном участке площадью менее одной квадратной мили на побережье Перу. Они также имеют тенденцию к чрезвычайно медленному росту. Эти особенности делают кактусы особенно чувствительными к чрезмерному сбору «урожая», но особенно привлекательными для любителей «эксклюзива».

- В итоге мы имеем живой организм, который эволюционировал в течение миллионов лет, чтобы выжить в самых суровых условиях, какие только можно найти на планете, но который заканчивает свою жизнь таким образом - просто как объект для продажи, - делится переживаниями Каттабрига.

«СЕРЫЙ» БИЗНЕС

Проблема в том, что поймать преступников на месте собора диких растений - большая удача, а доказать факт незаконного оборота крайне сложно. После извлечения из естественной среды обитания торговля кактусами часто происходит практически в открытую. Магазины элитных растений в Японии выставляют охраняемые, добытые в дикой природе виды, а продавцы по всему миру рекламируют их на eBay, Instagram и Facebook.

Объявления в Интернете часто сопровождаются информацией о том, что кактусы не имеют необходимых разрешений для законной торговли, а браконьеры иногда ведут прямую видеотрансляцию с места событий, спрашивая покупателей, какие растения им нужны.

Пойманный за руку Пьомбетти тоже совершил семь поездок в Чили, где, по версии полиции, браконьерски добыл кактусы в пустыне Атакама, недалеко от национального парка Пан-де-Азукар.

Варварски выкопанные растения он отправлял по почте в Грецию и Румынию, где таможня более мягкая, чем в Италии. А может, более сговорчивая. Затем делец забирал контрабанду на машине, доставлял в свою оранжерею, после чего размещал объявления о продаже в социальных сетях.

Выдала полулегального торговца его собственная уверенность в безнаказанности. Он даже не удалял из своего телефона переписку с постоянными клиентами, в том числе квитанции о переводах от японской компании, размещавшей крупные ежемесячные заказы. На основании указанных там цен полиция и подсчитала, что изъятые кактусы стоили более одного миллиона евро.

УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

После изъятия Каттабрига организовал передачу растений, многие из которых находились в очень плохом состоянии, в миланский ботанический сад для временного ухода. Кактусов было очень много, и некоторые из них относились к видам, находящимся под критической угрозой исчезновения. Жизнь в миланском саду стала бы для них смертным приговором – в очень уж специфических условиях они растут. Так что нужно было вернуть их на родину, причем быстро.

Событие уникальное в своем роде — никогда до этого такую операцию никто не проводил.

Каттабрига и его коллеги потратили немало времени на изучение итальянской, чилийской и международной бюрократии, но в итоге им удалось получить разрешение на реэкспорт и собрать необходимые для транспортировки деньги.

И наконец, в конце апреля 2021 года, 844 кактуса отправились в обратный путь в Чили. Около 100 погибли, а 84 остались в Милане для изучения.

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