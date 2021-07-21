Китай переживает «наводнение тысячелетия»: «Вода подступала к горлу, в метро не хватало воздуха»

Из-за избытка воды властям пришлось эвакуировать около 200 тысяч жителей 12-миллионного Чжэнчжоу, который является административным центрам провинции Хэнань. Фото: REUTERS

Это лето надолго запомнится, причем жителям всей планеты. Пока европейская часть России изнывала от жары, на Германию, Бельгию и Нидерланды обрушились мощные ливни, которые привели к невиданному здесь наводнению. Затем досталось Индии, где привычные муссоны в этот раз оказались слишком обильными. Теперь очередь Китая, который тоже заливает.

В самом мегаполисе, по свидетельству очевидцев, царит хаос. Фото: REUTERS

Из-за избытка воды властям пришлось эвакуировать около 200 тысяч жителей 12-миллионного Чжэнчжоу, который является административным центрам провинции Хэнань. Там уже оказалось затоплено метро, где погибли 13 человек, а всего жертвой природы стали 25 граждан КНР. За последние сутки в Чжэнчжоу выпало около 457 миллиметров осадков, при том, что годовая норма составляет примерно 640 миллиметров.

В самом мегаполисе, по свидетельству очевидцев, царит хаос. Общественный транспорт работает с перебоями, а самые главные способы передвижения, метро и электрички, были отключены властями. Многие из несчастных пассажиров даже выходили из туннелей, передвигаясь приставным шагом по узенькой полосочке бетона, возвышающейся над углублением, где лежат рельсы, которые оказались полностью покрыты водой. А некоторым пришлось практически полностью нырнуть в мутную жижу, чтобы выбраться из западни. Как пишет The Guerdian, ссылаясь на одного из очевидцев трагедии, «вода уже подступала к горлу, но самое страшное, что я чувствовал нехватку воздуха в туннеле».

Сейчас китайские соцсети и мессенджеры переполнены объявлениями о поиске родных и близких. Фото: REUTERS

Сейчас китайские соцсети и мессенджеры переполнены объявлениями о поиске родных и близких. Из-за затопленных дорог многие семьи оказались разделены стихией, а те, кто не был достаточно расторопен, лишился и машины, ведь тысячи автомобилей сейчас лежат на дне в «невидимой пробке», то есть на автостраде, оказавшейся полностью под водой. Хуже всего пришлось 900 пассажирам поезда, ехавшим из Фучжоу в Лоян, которые 40 часов ждали помощи, отрезанные от мира.

Фото: REUTERS

Сами жители провинции Хэнань признают, что не были готовы к настолько масштабным потопам и даже не успели сделать запасы продуктов и воды. Проблема состоит в том, что из-за перебоев с электричеством у многих китайцев не работают холодильники, в результате чего становится невозможным хранить еду. Впрочем, самые предусмотрительные заранее купили себе бензиновые насосы, которыми пытаются не допустить затопления подвалов.

Фото: REUTERS

Обстановка ухудшается еще и потому, что многие важные дамбы оказались буквально смыты потоками воды. Например, утром 21 июля, прорвало плотину в водохранилище Гоцзяцзю, так что в образовавшийся пролом хлынули многотонные потоки воды, до этого рухнули две дамбы около Хулунбуира. Власти уже направили военных в зону бедствия, чтобы они хоть как-то ликвидировали последствия массовых разрушений.

От буйства стихии пострадали не только люди, но и культурные ценности, прежде всего – легендарный буддийский монастырь Шаолинь. Скоро вода подберется и к гротам Лунмэнь, где в известняке высечены огромные статуи Будды.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помимо исторических и религиозных ценностей наводнение может серьезно навредить еще одному современному «культу». Речь идет о заводе компании Foxconn в Чжэнчжоу, который является крупнейшей площадкой по сбору «Айфонов» в мире. Пока еще производство работает в полную силу, даже с ночными сменами, хотя на фабрике и отмечают перебои с подачей электроэнергии.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS