Зрелый и коренной: Конституция Лукашенко ужесточит требования к президенту

Конституционную реформу активно анонсировал Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Светлана Тихановская не сможет стать президентом Белоруссии. И дело тут не в каком-то противодействии спецслужб или новом компромате на неё. Ей будет нельзя заявиться на выборы, потому что… слишком молода. Это если будут приняты предложенные поправки в конституцию.

Новый главный закон страны сейчас активно обсуждается. Среди свежих предложений — поднять возрастной ценз для будущего главы государства. Это идея Петра Миклашевича, председателя Конституционной комиссии и главы Конституционного суда страны:

- В разделе "Президент. Парламент. Правительство" предложено сохранить президентскую форму правления. Для занятия должности президента установить более высокий возрастной ценз - 40 лет.

Сегодня стать главой государства или даже попасть в избирательные бюллетени может любой гражданин Белоруссии по рождению (то есть получивший гражданство, когда родился) не моложе 35 лет и проживший здесь не меньше 10 лет непосредственно перед выборами. Тут, кстати, еще одно новшество. Господин Миклашевич предлагает ценз оседлости тоже поднять — до 20 лет.

И эта же норма очередное препятствие для той же Светланы Тихановской. С августа прошлого года она постоянно проживает в Литве. Так что, если поправки будут приняты, она не только по возрасту, но и вообще ближайшие 20 лет не сможет баллотироваться на пост президента. Если норма не пройдет, то десять лет, что по сути дела не меняет.

Конституционную реформу активно анонсировал Александр Лукашенко. С середины апреля начала работу конституционная комиссия, которая и готовит поправки. Среди предложений: возрастной ценз для президента, ценз оседлости, и запрет на иностранные гражданства для президента. Кроме того, в Белоруссии может появиться должность омбудсмена, то есть уполномоченного по правам граждан, а также внесено предложение ограничить число президентских сроков — не больше двух. Уже завтра предложения по изменениям в главный закон Белоруссии должны оказаться на столе у президента Лукашенко.

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