МВД России поймало предпринимателя, который заработал 22 миллиона рублей на "Гарри Поттере"

Предприниматель успел переиздать культовые истории Джоан Роулинг огромным тиражом Фото: Shutterstock

В России писателям довольно трудно добиться соблюдения авторского права. Однако, сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России в Курганской области удалось задержать человека, который покусился на авторское право британской писательницы.

- Установлено, что гендиректор одной из местных организаций, используя свое служебное положение, изготавливал в арендованной типографии популярную серию книг без согласия правообладателя, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как стало известно "Комсомолке" речь идет о контрфактном переиздании "Гарри Поттера". Предприниматель успел переиздать культовые истории Джоан Роулинг огромным тиражом, который нанес ущерб правообладателю на сумму в 22 миллиона рублей. Следователи изъяли на складе 50 тысяч готовых экземпляров издания.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "нарушение авторских прав в особо крупном размере", которая предусматривает наказание от принудительных работ на пять лет до ограничения свободы на шесть лет.

Изданный тираж отправили на экспертизу, его судьбу будут решать в ходе суда.