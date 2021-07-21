10-летний мальчик из Австрии написал письмо Путину и попросил «не терять веру в Европу»

«Пожалуйста, не теряйте веру в Европу», – попросил Путина десятилетний австриец. Фото: REUTERS

Сколько писем приходится разбирать секретарям Владимира Путина, мы даже представить не можем – тем более, что корреспонденция поступает не только от россиян, но и из-за границы. Вот и 10-летний школьник Маттиас Брандштеттер из Австрии решил написать президенту России. То ли сам Маттиас парень не по годам сообразительный, то ли родители подсказали, но послание не отправили по почте «в Кремль, Путину», а передали послу Российской Федерации в Австрии.

Мальчик рассказал, что очень интересуется Россией – знает, что это самая большая страна в мире и соседка Европы. А значит, даже десятилетнему ему понятно, что главное – дружба:

«Страны Европы и Россия – близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом. Я знаю, что в России есть ресурсы, в которых Европа нуждается. А в Европе есть фирмы, которые могли бы поставлять в вашу страну товары. Думаю, что Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче».

Еще школьник поделился, что тревожится из-за безопасности:

«По телевизору я часто вижу большие армии солдат из Америки или Китая, которые находятся по всему миру. Я считаю, что Россия и Европа должны быть вместе, мы несем ответственность за безопасность».

Но самое главное – Маттиас написал, что в Европе очень много людей, которые по-доброму настроены к России и мечтают о тесном сотрудничестве стран.

«Пожалуйста, не теряйте веру в Европу», – попросил десятилетний австриец.

Мальчик мечтает о путешествиях по России и даже учит русский язык. Он дается ему на удивление легко, может, сказывается помощь мамы, которая родом из Словакии — как-никак одна с нами языковая группа.

По просьбе мальчика, наше посольство отправило ему книги о России и Москве: так Матиас сможет сразу и подтянуть язык, и изучить историю страны. А еще школьник получит фотографию президента с его автографом.